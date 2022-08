Boca recibió la peor noticia posible a pocos días de un triunfo agónico contra Atlético Tucumán: a falta de parte médico oficial, Sebastián Villa habría sufrido una ruptura parcial de meniscos y, si el jugador y el club lo deciden, el colombiano tendrá que operarse para comenzar con el período de recuperación. Se estima más de un mes fuera de las canchas si pasa por el quirófano.

La primera confirmación ante la lesión del delantero del Xeneize es que no podrá decir presente en el Superclásico ante River, a disputarse el próximo domingo 11 de septiembre en La Bombonera. Desde La Ribera el lamento es unánime, ya que Hugo Ibarra pierde al jugador más determinante de su equipo. Sin embargo, en Núñez la reacción fue distinta.

Minutos antes de dialogar con Matías Patanian, vicepresidente del Millo, el periodista Gustavo Yarroch dio a entender que la dirigencia estuvo al tanto de lo sucedido en la vereda de enfrente con el cafetero y que "alguna persona levantó el pulgar porque saben que es el jugador más importante que tiene Boca".

Luego, Patanian reveló que no estaba enterado de la noticia y elogió a la figura del Xeneize: "Es un jugador bárbaro, aunque no sé el tenor de la lesión". De no mediar sorpresas, Villa no estará en La Bombonera dentro de poco más de una semana y, sin dudas, es una buena noticia para River desde lo deportivo.