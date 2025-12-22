100 millones de cláusula: la nueva joya de River que firmó contrato y quedó blindada

Luego de un decepcionante año que puso en duda la continuidad de Marcelo Gallardo, River Plate se prepara para un 2026 repleto de desafíos. A través del mercado de pases, la dirigencia y el Muñeco buscan refuerzos para un plantel que disputará la Copa Sudamericana, además de los certámenes locales.

En la misma línea, ya se confirmaron un puñado de bajas y una de las más resonantes es la de Miguel Borja. Al delantero colombiano se le acabó el contrato y River decidió no renovarlo. Por eso, el Millonario se adelantó y promovió a una de las máximas joyas de las inferiores.

Se trata de Joaquín Freitas, el centrodelantero que acaba de cumplir 19 años y viene de un gran año en la Reserva de Marcelo Escudero. El bonaerense, que ya había debutado con la camiseta de Acassuso, tuvo sus primeras oportunidades en el plantel de Gallardo en el tramo final del 2025.

Joaquín Freitas ante Vélez. (Foto: Getty)

El 16 de noviembre, Freitas fue convocado en reemplazo de Borja, ya de salida, y pudo sumar 16 minutos en la Primera de River. Ahora, tras dejar buenas sensaciones en su categoría y recibir el apoyo del Muñeco, la dirigencia le ofreció su primer contrato profesional.

El de San Fernando firmó el vínculo con el que quedó ligado al club de Núñez. Además, River le puso una cláusula de 100 millones de dólares para blindarlo en caso de interés de otros equipos.

Los números de Joaquín Freitas en la Reserva de River

En 31 compromisos este año en el plantel de Escudero, Freitas aportó un total de 9 goles y repartió 3 asistencias, incluyendo un grito en uno de los Superclásicos ante Boca.

