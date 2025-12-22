Con un guiño a Gallardo, Nacho Fernández reveló cómo se dio su salida de River tras un pésimo 2025

La realidad marca que el 2025 de River fue realmente malo en lo futbolístico y es por eso que se dieron muchas salidas en las últimas semanas. Uno de los protagonistas que se fue del club es Ignacio Fernández, que acaba de ser presentado como nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde se acordó del Millonario y reveló un detalle particular con Marcelo Gallardo.

El experimentado volante que está próximo a cumplir 36 años marcó una época en el conjunto de Núñez pero su temporada fue pésima en lo individual y se le vence el contrato en cuestión de días, por lo que ambas partes decidieron no renovarlo. Por ese motivo, volvió al club de sus amores y confesó cómo se desarrolló su salida y la conversación que tuvo con el Muñeco.

Lo cierto es que, durante la presentación como flamante refuerzo de Gimnasia, Nacho rompió el silencio sobre su salida de River y cómo ocurrió la comunicación con Gallardo. “Fue una charla muy linda, nos agradecimos los dos, nos dimos la mano y nos deseamos lo mejor para todo lo que viene“, reveló Fernández sobre el momento en que el DT le informó que no iba a continuar en 2026.

Nacho Fernández se fue de River y regresó a Gimnasia.

Como no podía ser de otra manera, uno de los periodistas presentes en la sala le consultó sobre su vínculo con el exitoso entrenador que lo dirigió durante los últimos años. “Con Marcelo (Gallardo) siempre muy bien, siempre tuve una gran relación cuando jugaba o no jugaba tanto“, respondió sin dar lugar a la incertidumbre el mediocampista que tuvo un paso por Atlético Mineiro.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el oriundo de Castelli amplió su discurso al respecto. “Las charlas siempre fueron con mucho respeto“, expresó en primera instancia agregando más pormenores. “Tengo palabras de agradecimiento porque confiaron en mí en 2015“, añadió pocos segundos más tarde en alusión a cuando desembolsaron dinero por él hace 10 años.

Publicidad

Publicidad

Ignacio Fernández, durante su estadía en River Plate. (Getty Images)

ver también Tras pasar 14 meses en prisión, Dani Alves está muy cerca de comprar un club y convertirse en jugador a los 42 años

Luego se refirió al pésimo 2025 de River en general y sostuvo: “La verdad que es muy difícil encontrarle una explicación. Cuando las cosas no te salen y entras en esos malos resultados, nos costó mucho salir. Hay que ser autocríticos y creo que Marcelo lo fue. Nosotros como jugadores nos hacemos cargo porque fue un año malo. No se cumplió con los objetivos que teníamos planeados”.

DATOS CLAVE

Sobre su salida, Nacho Fernández reveló la conversación que tuvo con Gallardo y confesó: “Fue una charla muy linda, nos agradecimos los dos, nos dimos la mano y nos deseamos lo mejor”.

Además, sobre el vínculo que tenía con el DT, agregó: “Con Marcelo siempre tuve una gran relación, jugara o no jugara tanto”.

Recordó que fue Gallardo quien apostó por él hace una década: “Tengo palabras de agradecimiento porque confiaron en mí en 2015″.

Publicidad