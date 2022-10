Los hinchas de River no quedaron conformes con lo que fue el rendimiento de un jugador al que Marcelo Gallardo colocó desde el inicio para darle descanso a uno de los más importantes en la eliminación de la Copa Argentina.

En el cierre de la jornada dominical, River ganó, gustó y goleó. En el barrio de La Paternal, se aprovechó de Argentinos Juniors y ahora, los comandados por Marcelo Gallardo, quedaron a 7 unidades del líder Boca, cuando aún quedan 15 puntos en juego.

A River le costó muchísimo poder brillar en el estadio Diego Armando Maradona. Tal es así que el primer tiempo culminó igualado sin goles. Pero más allá del rendimiento colectivo, los hinchas no quedaron conformes con una de las decisiones que tomó el Muñeco, y a través de las redes sociales se lo hicieron saber.

Después de lo que había sido la actuación de Juan Fernando Quintero en la Copa Argentina, más allá de que el Millonario quedó eliminado a manos de Patronato, los simpatizantes creían que volvería a jugar desde el inicio. Sobre todo, por el terreno de juego en el que hace de local Argentinos Juniors, que es ideal por el estilo futbolístico del colombiano.

Gallardo dejó al ex Deportivo Independiente Medellín entre los relevos, y se inclinó por el ingreso de Leandro González Pirez, quien no tiene un buen feeling con los hinchas. Y por medio de Twitter, hubo diversas críticas para con el ex Estudiantes de La Plata y Tigre. "Juanfer fue la figura del partido anterior siendo el unico de River que hizo algo y Gallardo lo premia dejándolo de suplente de González Pirez", escribió el usuario @frabigol.

Aún no está confirmada la continuidad de González Pírez, a quien se le terminará el contrato a fines de 2023 y deberá retornar a Atlanta United, club dueño de su pase y que se lo cedió a préstamo a River.

Sin embargo, en los papeles que se firmaron, Jorge Brito y compañía saben que pueden hacer uso de la opción de compra, pero deberán desembolsar una suma total de 200 mil dólares, pero ya comenzaron a abonar el cargo por la cesión, que se fijó en 1,8 millones de la misma moneda.