No es la mejor semana para los hinchas de River, quienes no podrán deleitarse con el juego y los goles de Luis Suárez, ya que el uruguayo rechazó la propuesta por el simple hecho de que los comandados por Marcelo Gallardo no accedieron a los cuartos de final en la CONMEBOL Libertadores. Como si fuera poco, ya se marchó Julián Álvarez y lo propio hará Enzo Fernández.

Si bien la idea de los directivos era poder sumar a Miguel Borja y también al Pistolero, ya que el objetivo principal estaba puesto en el certamen internacional, ahora buscan que el colombiano no se les escape. Y a pesar de que los dichos de la flamante Ministra de Economía, Silvina Batakis, el presidente del Millonario llevó muchísima esperanza al pueblo riverplatense.

A lo largo de las últimas horas, Jorge Brito brindó una entrevista en TyC Sports y, además de mostrarse dolido por cómo fue que River quedó eliminado en la CONMEBOL Libertadores, se refirió puntualmente al arribo del ex atacante de Palmeiras. "Nunca estuvo hecho, pero tampoco está caído. No bajamos los brazos por él, aunque estamos viendo otras alternativas por si no se hace", aseveró el mandamás del Millo.

Desde la entidad de Núñez saben que es complicado que el Banco Central apruebe la transferencia de dinero hacia Colombia, ya que las restricciones cambiarias están al rojo vivo porque la situación económica de Argentina no es la mejor. Asimismo, Brito debió explicar cómo es que hace River, y todos los equipos de la Liga Profesional para sumar futbolistas que se encuentran fuera del país: "El jugador que viene del exterior hace la cuenta en dólares, por lo cual uno tiene que darle el doble de pesos en lo que es la brecha cambiaria. Uno debe pagar 50% más de pesos hoy, de lo que debía pagar hace 25 días para darle la misma cantidad de dólares a un jugador en el exterior". ¿Borja terminará llegando?