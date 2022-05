En horas del mediodía, River se enteró que Vélez Sarsfield será su próximo escollo en la Copa Libertadores. A pesar de que todavía no está confirmado el día en que se disputarán los encuentros, es un hecho que la serie comenzará en el José Amalfitani y se definirá en el Antonio V. Liberti.

Después de realizar una fase de grupos alucinante, en Núñez están con altas expectativas de lo que se vendrá para el conjunto liderado por Marcelo Gallardo, quien no estuvo presente en el sorteo que se realizó en la sede que tiene CONMEBOL en Luque, Paraguay.

El entrenador del Millonario se tomó un descanso para aprovechar a descansar, recorrer parte de Europa, y también concurrir a Stade de France para presenciar la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool. Pero el verdadero motivo por el que el Muñeco demoró algunas horas en enterarse del rival que le había tocado a su equipo fue porque presenció el triunfo de Novak Djokovic sobre el esloveno Aljaz Bedene por 6-3, 6-2 y 6-2 para avanzar a los Octavos de Final del Roland Garros, donde ahora se medirá ante Diego Schwartzman.

Gallardo, quien se fotografió junto con José Luis Clerc, no es la primera vez que presencia un encuentro de tenis. De hecho, hace unos años y en medio de una conferencia de prensa, se declaró un aficionado del deporte, además de que también lo practica: "Yo cada tanto tengo la chance de dejar un poco de lado lo que hago para ir a jugar al tenis al club. Voy a tener que empezar a mirar porque no quiero que me filmen, para mis posibles rivales puede ser una ventaja y me pueden analizar", expresó.