Con cinco bajas titulares, el once que prepara Gallardo para comenzar la defensa del título

Pese al largo plantel que River tiene hoy en día, la gran cantidad de lesionados y de jugadores afectados por la ventana FIFA le dieron un dolor de cabeza a un Marcelo Gallardo que apenas pudo convocar a 18 jugadores para comenzar a defender la Liga Profesional de Fútbol.

Para este ansiado debut, que se dará desde las 21:30 de este día domingo, el entrenador del Millonario se vio obligado a meter mano en el equipo que goleó por 8-1 a Alianza Lima por la Libertadores y tendrá que realizar un mínimo de seis cambios para el duelo con Defensa y Justicia.

En primer lugar; quien no estará presente será Franco Armani ya que será titular en la Selección Argentina y su lugar será ocupado por Ezequiel Centurión. A su vez, en la línea defensiva, el Millonario no podrá contar con Díaz, Martínez y Casco (lesión) dandole lugar a que González Pirez vuelva al once y pueda ser acompañado por Maidana, Pinola o Mammana.

Con Elías Gómez como una fija en el carril izquierdo, el mediocampo del Millonario sólo tendrá una variante ya que para reemplazar a Nicolás De La Cruz, convocado por la selección de Uruguay, Gallardo dispondría del ingreso de Agustín Palavecino o Tomás Pochettino.

Finalmente, en la ofensiva, Marcelo Gallardo no podrá contar ni con Álvarez ni con Matías Suarez por lo que volverá a apostar su fe en el rendimiento que pueda llegar a tener Brian Romero. Con la pólvora mojada, el ex campeón de la Sudamericana con Defensa y Justicia buscará que se cumpla la ley del ex.

El posible XI de River para visitar a Defensa y Justicia

De esta manera, con seis bajas titulares y con 10 ausencias en total, Marcelo Gallardo dispondrá de un particular once para buscar los tres puntos: Centurión; Herrera o Mammana, Pirez, Maidana o Pinola o Mammana, Gómez; Pérez, Fernández, Simón, Pochettino o Palavecino, Barco; Romero.