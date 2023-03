Tras dar el presente en el sorteo de la Copa Libertadores de América, donde compartirá grupo con Fluminense, The Strongest y Sporting Cristal, Martín Demichelis volvió al país junto a la delegación de directivos que viajaron a Paraguay y comenzó así a preparar el partido con Unión por la Liga Profesional de Fútbol.

Un encuentro para el cual el DT pretendía tener a disposición a todos sus jugadores, debido a que el próximo martes debuta en la Copa Libertadores, pero que no podrá hacerlo debido a que ya tendría dos bajas confirmadas. Una lesión y otra por la convocatoria que recibió de su selección.

En primer lugar, la ausencia que más sufre el DT, y que se confirmaría en las próximas horas, es la de Nicolás De La Cruz. Con dolencias en su rodilla a causa de la operación a la que se sometió en findes de diciembre, el uruguayo se perdió el partido con Sarmiento y aún no está en condiciones de volver.

Por otro lado, la segunda baja que tendría Demichelis sería la de Salomón Rondón debido a que el goleador de Venezuela recién llegaría al país el día jueves. Por este motivo, el DT del Millonario lo podría dejar fuera de los concentrados pensando en utilizarlo como primer cambio en la Libertadores.

De esta manera, teniendo en cuenta la ausencia del uruguayo, los que compiten por un puesto dentro del once inicial de River serían Esequiel Barco y Agustín Palavecino. Si bien el ex Independiente jugó un buen encuentro ante Sarmiento, el nivel de Pala ante Universidad de Chile podría convencer a Demichelis de darse su lugar en el once.