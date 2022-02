Este jueves comienza oficialmente la Copa de la Liga Profesional y River se entrena pensando en su debut del próximo sábado ante Unión de Santa Fe. A pocas horas de cierre del mercado de pases, Marcelo Gallardo reparte su tiempo entre los entrenamientos tácticos y la planificación para poder conseguir un reemplazo por la salida de Jorge Carrascal, entre otras tareas que ocupan la cabeza del DT. Se viven días intensos en Núñez.

En la previa al choque contra el Tatengue en el Estadio 15 de Abril, el plantel organizó una reunión nocturna fuera de las instalaciones del Millonario para distender el clima a horas del primer partido oficial para el equipo. El periodista Rodry Rosetti se encargó de difundir la imagen de la "juntada" del grupo de profesionales y varios detalles salieron a la luz para generar el debate entre los hinchas de La Banda.

Al asado que organizó el plantel asistieron los referentes del vestuario, los nuevos refuerzos que arribaron en el presente mercado y personas cercanas al grupo, pero lo que más llamó la atención entre los simpatizantes del Millo fue la presencia de jugadores que están a punto de irse del club. Jorge Carrascal formó parte de la reunión, a horas de marcharse a Rusia para sumarse a las filas del CSKA de Moscú, y Fabrizio Angileri dijo presente a pesar de haber sido separado por Marcelo Gallardo.

Revisando rostro por rostro, los hinchas dieron cuenta de la sorpresiva ausencia de otro de los futbolistas en conflicto con la institución. Benjamín Rollheiser no aparece en la foto que se difundió a través de Twitter, en un contexto negativo para el jugador por no haber renovado su contrato como sucede con Angileri. Al contrario del ex Godoy Cruz, el juvenil de River no apareció y fue foco de críticas en redes sociales. ¿Un caso perdido?