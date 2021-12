Pese a que tenía continuidad en la cuarta división del club y que había disputado la final intercontinental durante el 2020, el club decidió no hacerle contrato profesional al volante central.

Cientos de chicos desarrollan sus sueños y se desempeñan en las juveniles de River. Y desde que Marcelo Gallardo es el entrenador del primer equipo, muchos son los que han surgido desde la cantera habilitando así el lugar para que otros juveniles vayan subiendo de categoría.

Sin embargo, este no fue el caso del chico Valentín Matlis de 21 años de edad ya que no logró asentarse en la reserva y, pese a tener continuidad en la cuarta división, River decidió no firmar un contrato profesional. De esta forma, el volante central quedó en libertad de acción.

Habiendo realizado todas las juveniles en el Millonario, Valentín fue campeón con la cuarta en 2019 (en una recordada final ante Boca) y ahí dio el salto a la categoría de reserva. En esta categoría disputó la Copa Libertadores Sub 20 en la cual River perdió la final. En dicha competencia, Mitlas jugó cuatro partidos,

Con un buen 2020 en la espalda, el volante nacido en el año 2000 se asentó en el plantel de reserva. Sin embargo, no tuvo acción en este año y con solo cinco encuentros y 141 minutos en cancha, la dirigencia decidió que lo mejor era no firmar contrato con él.

Vale destacar que el último partido que disputó Matlis defendiendo la camiseta del Millonario en la reserva fue el 27 de julio de este año ante Lanús cuando ingresó a falta de dos minutos. Desde ese partido, Gustavo Fermani y Juanjo Borelli no lo tuvieron más en cuenta.