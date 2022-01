Marcelo Gallardo termina la primera etapa de la pretemporada y su estadía en San Martín de los Andes de la mejor manera posible ya que en su cumpleaños número 46 no para de recibir mensajes de felicitaciones y apoyo por parte de un mundo futbolero que se rinde a sus piés.

Con el cántico de los hinchas Millonarios que se acercaron a la puerta del hotel desde el primer minuto de este martes, Gallardo comenzó su cumpleaños rodeado de la gente que más lo quiere. Sin embargo, con el correr de las horas se fueron sumando saludos de diferentes instituciones y personalidades del fútbol.

Habiendo disputado el final de la temporada 2006/07 y el comienzo de la siguiente, Marcelo Gallardo dejó un lindo recuerdo en PSG y como suele suceder cada 18 de enero, desde Francia llega el saludo de los parisinos a quien supo ganar la Copa de la Liga en una etapa muy difícil para el club.

Con una imagen que le desea "feliz cumpleaños", la cuenta en español de los parisinos en Twitter recordó al Muñeco con las dos camisetas que utilizó en el lapso que jugó en PSG. En total fueron 31 partidos con 2 goles anotados por el volante argentino que dejó varias pinceladas.

Vale destacar que PSG no fue el único equipo francés que pudo disfrutar a Marcelo Gallardo ya que anteriormente vistió la camiseta del Mónaco durante cuatro temporadas. Con el conjunto del principado disputó 127 partidos, anotó 23 goles y levantó tres títulos nacionales.