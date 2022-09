En el mundo River esperan ansiosos por la continuidad de Marcelo Gallardo, ya que no está asegurada. Y recibió un pedido muy particular.

El pedido que le hizo un ex pilar de River a Gallardo: "El deseo es que..."

Marcelo Gallardo lleva 8 años al frente del plantel profesional de River, en donde consiguió transformars en el entrenador más ganador de la historia del club con un total de 14 títulos. Desde que arribó, los hinchas, los dirigentes y los jugadores se sintieron muy a gusto con el proyecto del Muñeco, y cada vez que se acerca la fecha en la que expirará su contrato, ponen el grito en el cielo.

Hasta el momento, desde la dirigencia comandada por Jorge Brito no dialogaron exclusivamente con Gallardo, aunque ya se filtró que "está dispuesto a escuchar ofertas". Por supuesto que no es compatible con el deseo que poseen los hinchas del Millonario, pero desde Europa apareció un pedido muy particular para con el entrenador.

A pesar de que está a varios kilómetros de distancia con el Monumental, es difícil que se olvide de River. Y como es una palabra autorizada en la materia, Lucas Martínez Quarta se refirió a la chance de que Gallardo se marche del Millonario una vez que culmine su vínculo el próximo 31 de diciembre.

“Obviamente, como hincha, el deseo de todos es que se quede para siempre hasta que deje de ser entrenador, es el deseo de todos”, manifestó el Chino en una entrevista exclusiva para Bolavip. Y, rápidamente, añadió que “después como jugador y conociéndolo cómo entrena, cómo vive los partidos, es un técnico que está destinado a estar en Europa. Claramente lo veo acá”.

En los alrededores del Monumental, como también los que están lejos del día a día riverplatense, pero aún mantienen un vínculo con la institución, piden a gritos que Marcelo Gallardo continúe durante mucho tiempo más sentado en el banco y comandando al plantel profesional. Será cuestión de que el propio entrenador analice qué es lo que desea para su futuro y tome una decisión al respecto. ¿Martínez Quarta ayudará a River para que el Muñeco se quede?