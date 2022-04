Matías Patanian, vicepresidente de River, fue consultado por su relación con Boca. En primer lugar, reconoció que siempre alienta por el equipo al que se enfrenta el Xeneize en cada fin de semana. Y luego fue por más: se metió de lleno en el debate de hinchadas.

"River es más grande que Boca porque además es una institución que contempla múltiples actividades, no solamente es un club de fútbol. Barcelona dice 'Mes que un club', River es mucho más que un equipo", sostuvo el dirigente. "River es una institución, tiene el mejor estadio de la Argentina, es el equipo que más títulos consiguió, ganó el título más importante de la historia del fútbol y es el equipo que más jugadores le ha dado a la Selección y a los Mundiales", agregó.

"¿Boca no tiene más hinchas que River?", le preguntaron a Patanian en "Vamos a la Caye" (Directv Sports). La respuesta fue durísima: "Me parece que eso es un mito del pasado que muy hábilmente creo Alberto J. Armando, porque siempre fueron hábiles en ese sentido, hay que reconocerlo. Me parece que se empezaron a dar cuenta que quedó en eso, un mito. Acá a cuatro cuadras (por el Monumental) metés 70 mil personas todos los partidos. Fijate cuánto lleva uno y cuánto lleva el otro".

En cuanto al aliento de ambas hinchadas, el vice del Millonario diferenció a La Bombonera del Monumental y aún así sacó pecho por la gente de River. "Las canchas están configuradas de diferentes maneras. Si a mi me ponés un techito, en una cuestión muy concentrada, hago más ruido. Pero pregúntale a todos los que vinieron a jugare finales de América acá cómo les fue", aseguró.