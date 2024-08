Cada vez falta menos para que comiencen a disputarse los octavos de final de la presente edición de la Copa Libertadores de América. En ese contexto, uno de los duelos más esperados de todos es el que pondrá frente a frente a dos argentinos: River Plate y Talleres de Córdoba.

En primera instancia, el Millonario y el Matador medirán fuerzas en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Y, una semana después, se desarrollará la revancha con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario.

Bajo esa órbita, en las últimas horas se conocieron todos los detalles relacionados con la venta de entradas para el mencionado y trascendental partido en el que se definirá quién clasificará para los cuartos de final del mencionado certamen continental.

En primera instancia, los socios con “Tu Lugar en el Monumental”, es decir, con abono, podrán conseguir sus localidades a partir de este lunes 12 de agosto y hasta el miércoles 14 de agosto a las 20 horas por intermedio de la página de River ID.

El Monumental aguarda por una nueva fiesta.

Posteriormente llegará el turno de los socios sin “Tu Lugar en el Monumental”. El puntapié inicial para ellos será el viernes 16 de agosto, a las 10 horas, a través de la propia plataforma. Este lote contará con siete horas para poder conseguir sus tickets.

Es que, ese mismo viernes, desde las 17 horas, podrán adquirir sus entradas los integrantes de la Comunidad Somos River. Por el momento no habrá ningún stock destinado a aquellos hinchas del Millonario que no tengan abono o no sean socios.

Por otra parte, no es un detalle menor que, al igual que en el partido de ida, habrá 4.000 localidades destinadas a los visitantes. Por ende, los hinchas de Talleres darán el presente en el Monumental, por lo que habrá una cantidad menor para los fanáticos de River debido a ello.

Los cruces entre River y Talleres

14/8 (21:30 horas): Talleres vs. River

21/8 (21:30 horas): River vs Talleres