El triunfo no calmó el enojo de los hinchas de River con un jugador en Twitter: "No puedo ver más a..."

River recuperó la sonrisa. Después de cuatro partidos sin alegrías por el certamen local, los comandados por Marcelo Gallardo obtuvieron el triunfo por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y hubo muchísimos rostros de felicidad en el estadio Antonio Vespucio Liberti.

Después de que en la semana, Gallardo brindara una conferencia de prensa épica, donde descartó que hubiese una crisis futbolística en el Millonario, internamente se propuso poder sacar la situación adelante junto a sus dirigidos. Y lo obtuvieron. Pero los hinchas no quedaron totalmente conformes.

El partido que disputó el ex Argentinos Juniors, Elías Gómez no fue del todo correcto, por lo que a través de las redes sociales, los fanáticos fueron muy críticos. "¿Alguien sabe cuánto pide Mayada para volver? No puedo ver más a Elías Gómez", escribió el usuario de Twitter, @Viko_Romero01. Pero no fue el único que arremetió contra el 29.

Lógicamente, la victoria le dará otro aire a Gallardo y compañía para que pueda trabajar en diferentes aspectos. Sin embargo, era primordial que pudieran obtener los tres puntos para calmar las aguas y que los hinchas de River volvieran a confiar.

Así como varios fanáticos criticaron a Gómez, el partido que realizó Rodrigo Aliendro (una vez) fue superlativo. El ex Colón encajó sin problemas en el esquema del Muñeco, se adaptó rápido al equipo y fue vital para que el Millonario pudiera triunfar. Por eso mismo, en la red social del pajarito fue halagado.