Enzo Fernández confirmó lo que todos los hinchas esperaban: "Creo que me quedaré"

Aunque no pudo mantener la distancia de dos por mucho tiempo, River se impuso durante los 90 minutos a Lanús de la mano de su columna vertebral en la que Enzo Fernández volvió a demostrar porque Benfica vino y puso los 18 millones de dólares que tanto pedía el Millonario por el 75% del pase.

Una transferencia muy importante para el volante del Millonario, quien no escondió su alegría post triunfo y confesó que vivió una "semana muy especial" y que buscó "disfrutarla". Vale destacar que además de Benfica, vinieron por él Milan y Wolverhampton, de Italia e Inglaterra respectivamente.

Varios días en los que el mayor temor que tuvo River y Gallardo fue que Fernández se vaya ya mismo. Sin embargo, para la tranquilidad de todos, el propio jugador se encargó de confirmar que no será así: "Creo que me voy en diciembre, así que me quedaré a jugar la Copa Libertadores", soltó post partido.

Decidido a "disfrutar estos meses al máximo", Enzó Fernández analizó el triunfo del Millonario que lo pone cerca de la punta: "Jugamos bien y el equipo lo hizo de la mejor manera. Lanús propuso salir jugando, nosotros presionamos, robamos bastantes pelotas adelante y nos vamos felices".

Finalmente, uno de los jugadores más importantes que tiene el esquema de Gallardo comentó que el partido se complicó ya que "en el primer tiempo fuimos más claros y mejores que en el segundo tiempo" aunque pudo asegurarse la victoria y "ahora tenemos que seguir trabajando y pensar en Vélez".