El ciclo de Marcelo Gallardo en River es indiscutible. El entrenador, que volvió al club de sus amores tras dirigir a Nacional de Uruguay, superó con creces las expectativas, gritó campeón en múltiples oportunidades y se recibió de ídolo. Aunque claro, en algún momento deberá marcharse y otro ex futbolista se postuló para reemplazarlo a largo plazo.

+¿Cuántos títulos ganó Marcelo Gallardo en River?

En diálogo con Crack Deportivo, Cristian Nasuti, quien vistió la camiseta del Millonario entre 2002 y 2008 (con un año de interrupción en el medio porque se fue al Monarcas Morelia de México), se ilusionó con dirigir al club de Núñez.

Cristian Nasuti sueña con ser el sucesor de Gallardo: "Sería hermoso"

El ex defensor central fue consultado por la posibilidad de comandar al Millonario y no titubeó: "Sería hermoso dirigir a River, no lo tengo ahora en mi camino porque me estoy formando y creciendo, pero cuando llegue el momento ni lo dudaría. Es como estar en el Real Madrid pero en Sudamérica, sería un sueño".

Además, Nasuti elogió a Napoleón: "Admiro mucho a Marcelo Gallardo porque renueva la energía torneo tras torneo, el equipo siempre tiene hambre de gloria y eso es todo del cuerpo técnico". Para cerrar, palpitó el partido vs. Boca: "Los Superclásicos son partidos aparte, más allá que uno llegue mejor o peor, depende de como te levantas, como se da en los primeros minutos. Son partidos que se diferencian por detalles".