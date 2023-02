Gallardo le dio la 10 de River, no pudo asentarse y sueña con la revancha: "A mi camada se la exigió más"

A lo largo de los últimos 10 años en River surgieron varios jugadores de gran calidad que le dieron muchas alegrías al club. Juveniles que saltaron desde la Reserva a la Primera División con la tranquilidad de sumarse a un plantel multicampeón que los podía cobijar en sus primeros pasos. Una ventaja que, debido a lo que vivió el club, no todos pudieron disfrutar.

Pese a que había material de sobra para alimentar al primer equipo, muchos de los jugadores que surgieron post descenso de River tuvieron que lidiar con un hincha sediento de títulos. Una realidad que, entre otros, le tocó vivir al talentoso Tomás Martínez, que hoy en día brilla en el Melgar de Perú.

Recordando sus primeros pasos en el fútbol profesional, Tomi Martínez se abrió ante los micrófonos de Bolavip Argentina y confesó lo que sintió tras su debut en 2013: "Yo hice todo el periodo de 17 a 20 años en un equipo que no era el River campeón, no es lo que es hoy en día que a esa edad todavía están en reserva. A toda mi camada se le exigía un poco más", comentó.

Esta realidad de un River necesitado que Martínez y compañeros como Guido Rodríguez, Gio Simeone o Lucas Boyé sintieron de cerca en 2013, fue un "momento difícil" porque no se vivía como en el River actual en donde "pueden bancar un juvenil durante más tiempo" para que logre desarrollarse correctamente.

Sin embargo, pese a que no podía contar con muchos minutos "por la cantidad de figuras que había dentro del plantel", Martínez confesó que, en su momento, debido a su juventud, "no entendía mucho y tampoco era consciente de la presión que tenía" como una de las grandes promesas del club.

Un pasado que, pese a no ser el mejor, le sirvió al crack de Melgar para "madurar" como profesional y ser el jugador que es hoy en día. Un crecimiento que los llevaría en el presente a afrontar una situación similar de otra manera: "Si hoy me toca que me den la 10, con otra experiencia y muchos partidos, sería otra cosa".

DEL POSIBLE REGRESO A RIVER A SU ACTUALIDAD EN PERÚ

Por este motivo, a sus casi 28 años, Tomi Martínez no le cierra la puerta a River y sueña con un regreso: "Obviamente no le cierro las puertas a River. Sé lo que es el club, vivencie eso desde chico. Me encantaría volver en algún momento al club. Hoy estoy mucho mas preparado", soltó.

Mientras tanto, el 10 se prepara para una nueva aventura en su carrera profesional en un Melgar de Perú que tendrá la Copa Libertadores como gran objetivo: "Nuestro principal objetivo es pasar la fase de Grupo. Todos los partidos son difíciles y están los mejores de América. Tenemos que hacernos fuertes de local".

Una competencia en la que, debido a como están los bombos, podría ser rival del Millo y generar así un nuevo regreso de Tomás al Monumental: "Siempre es lindo enfrentarse a equipos como River. Son sentimientos compartidos: por un lado quiero ganar pero por el otro es como mi segunda casa. Pero uno como profesional siempre quiere ganar".

Un sentimiento que Martínez conoce muy bien ya que fue rival del Millonario con la camiseta de Aldosivi. Un partido "chocante" por lo que genera esto pero que igualmente "disfrute". Igualmente, esto no lo llevaría a ir para atrás: "Tenes un sentido de pertenencia, o cariño, pero en la cancha siempre querés ganar", picanteó en broma.

Vale destacar que, sumado a la Libertadores, el gran objetivo para Melgar es ganar una nueva estrella en el fútbol local: "Siempre queremos ser protagonistas. Tenemos grandes jugadores, con presencia en la Selección y en la selección sub 20. Queremos ganar la tercera".

SU PASO POR LA MLS

Repasando uno de los mejores momentos de su carrera, Tomás Martínez recordó lo que fue jugar en Houston Dynamo de los Estados Unidos y destacó el progreso de la liga: "Cada dia avanza un poco más. Primero fueron por los jugadores, después con los entrenadores y así… va a estar entre las mejores del mundo".

Una competencia a la que no considera "un paso atrás para los juveniles" sino que es "una liga fuertísima" que sufrió "un crecimiento enorme" en los últimos años. Para esto, el volante surgido de River destacó la presencia de Thiago Almada dentro del plantel campeón del Mundo siendo jugador del Atlanta United.

Esta mención sobre Thiago Almada llevó a pensar en toda la delegación argentina en Qatar debido a que Martínez mantiene un vínculo con casi todos: "Me pega de cerca por haber compartido cosas con ellos. De saber cómo es eso. Son unos cracks por el esfuerzo que hicieron".

Un título que también disfrutó como hincha y que vivió junto a los 10 argentinos que conforman el plantel del Melgar de Perú entre el staff del cuerpo técnico y los jugadores que tiene el conjunto dirigido por Pablo Lavallen.

LA ENTREVISTA COMPLETA CON TOMÁS MARTÍNEZ: