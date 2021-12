Para el Millonario será fundamental poder incorporar jugadores de calidad para ir en búsqueda de la próxima Copa Libertadores. Y a partir de la declaración de Juan Fernando Quintero, quien indicó no estar "al tanto de los rumores de afuera", Gallardo se ilusionó con el primer refuerzo del mercado de pases.

A lo largo de las últimas semanas, tanto River como Boca se estuvieron disputando a una de las grandes joyas del fútbol argentino y, a pesar de que tenía mayores chances de pasar al Xeneize, en las últimas horas todo cambió.

Facundo Farías es quien aparece en la disputa entre los de La Ribera y el Millo. En las últimas horas, y a pesar de que todo hacía creer que continuaría con su carrera en el equipo dirigido por Sebastián Battaglia, el enganche de 19 años se marcharía al último campeón de la Liga Profesional: "Me dijeron que llamó Riquelme para Boca y después por lo que hablé con Vignatti en una reunión me dio a entender que va a cerrar con River", afirmó Martín Sendoa, el representante del jugador de Colón, respecto a una charla que tuvo con el presidente del Sabalero.

¿En dónde se vería mejor el juego de Farías? Para su representante, "es para River. Creo que se potenciaría mucho. Si va a Boca es un lujo también, ojo. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Eso lo va a decidir también Colón", indicó en diálogo con Radio La Red. Y luego concluyó: "Si arranca la pretemporada en Colón yo creo que no se va. Si se apuran los clubes grandes creo que hay posibilidades de que se vaya. Pero yo eso no lo manejo, yo digo lo que me cuentan desde los clubes. Si tiene algo hablado con River, como me dijo a mí, es porque tiene algo ya. Eso me lo dijo a mí".