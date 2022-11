Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, los clubes argentinos estarán muy atentos a lo que pueda suceder en el próximo mercado de pases. Y River no le escapa a la situación.

De a poco se acerca el Mundial de Qatar, pero también el mercado de pases. En medio de la competencia futbolística por excelencia, los dirigentes de River se moverán sigilosamente para adquirir refuerzos que puedan jerarquizar al plantel que comandará Martín Demichelis, pero también estarán atentos a las posibles ventas.

Con la posible convocatoria de Nicolás De la Cruz a la Selección de Uruguay, en el Millonario apuestan a que el mediocampista tenga un buen certamen y, a pesar de que no desean desprenderse de sus servicios, saben que no será sencillo retenerlo. Pero así como podrían ingresar varios millones por el charrúa, también se daría por otro jugador que se desempeña en el mismo puesto que el ex Liverpool Fútbol Club.

Así como ya había ocurrido con los intereses de FC Barcelona y Liverpool FC, como así también de Wolverhampton, en Europa se habla muchísimo de Enzo Fernández. Y en River siempre paran las orejas, ya que aún poseen un 25% del pase, y en el caso de ser transferido desde Benfica, ingresará un enorme caudal de dinero.

En las últimas horas, el mediocampista que está cerca de meterse en la cita mundialista con la Selección Argentina, volvió a aparecer en el radar de Real Madrid, que está por abrir una pelea con su eterno rival, según indicó el sitio inglés The Hard Tackle. En ambos casos, los gigantes españoles quieren al ex mediocampista del Millonario para reemplazar a sus estrellas: en el caso del Merengue, Luka Modrić podría estar disputando sus últimos partidos, ya que tiene 37 años y no descarta colgar los botines. Mientras que el Culé está buscando un posible reemplazo de Sergio Busquets que, a sus 34 años, quiere emigrar a la MLS.

Si bien desde Benfica no piensan en desprenderse de Fernández, saben que tanto Real Madrid como FC Barcelona son dos equipos con una amplia billetera, capaces de desembolsar los 160 millones de euros que se fijaron a modo de cláusula de rescisión. Y en el caso de que el nacido en la localidad de San Martín se transferido en dicha suma, a Riverle ingresarán 40 millones de la misma moneda.