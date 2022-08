Tras el frustrado empate de River ante Tigre por la fecha número 16 de la Liga Profesional que no le permitió a los de Gallardo acercarse a la cima del campeonato, el Millonario deberá dar vuelta rápidamente la página para centrarse en uno de los partidos más importantes del semestre.

Un encuentro para el cual Gallardo deberá encontrar soluciones entre las cuales no aparecerá uno de los jugadores que más jugó en el año ya que el entrenador no podrá tenerlo en cuenta. Una sensible baja que comienza a revelar cuáles podrían ser los once que salgan a jugar con Defensa y Justicia.

Sancionado con un partido a causa de la roja que se ganó ante Barracas Central en los 32avos de final, David Héctor Martínez continúa demorando su regresó a las canchas ya que, pese a estar recuperado de su desgarro, no estará con el equipo que se presentará en el Estadio Centenario de Resistencia, Chaco.

Ausente desde comienzos de agosto, David Martínez no juega con la camiseta de River desde el 31 de julio cuando el Millonario cayó ante Sarmiento. Luego de esto, en la previa del clásico ante Independiente, sufrió un desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda del cual recibió el alta hace solo unos días.

¿Cómo sería la defensa de River ante Defensa y Justicia?

De esta manera, se comienza a advertir que Marcelo Gallardo mantendría la saga central compuesta por Emanuel Mammana y Javier Pinola. Una dupla que únicamente se podría modificar con la vuelta de Paulo Díaz en lugar de quien viene siendo el subcapitán del equipo.

En cuanto a los laterales, Gallardo podría continuar con Herrera y Milton Casco para darle rodaje al ex San Lorenzo y mantener el buen nivel que demostró durante los últimos partidos. Uno de los que podría quedar fuera del partido ante Barracas en la Liga por estar al límite de las amarillas durante la previa del Superclásico.