River continúa con la preparación de cara a la temporada 2023, con la confirmación de Enzo Díaz como nuevo refuerzo y a la espera de la llegada de Salomón Rondón. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

David Martínez podría pasar a Cerro Porteño

Mañana por la tarde River volverá a los entrenamientos tras su gira por los Estados Unidos, a la espera de la llegada de Enzo Díaz y de la confirmación de Salomón Rondón, quien podría llegar al país la próxima semana para sumarse al plantel de Demichelis.

La gira amistosa, le sirvió al nuevo entrenador del Millonario para sacar conclusiones en cuanto al equipo titular, y una de ellas en la zaga central, en la que adelantó que Jonatan Maidana es uno de sus defensores titulares, junto a Emanuel Mammana.

Demichelis confirmó a Maidana como titular

Como bien se sabe, cada vez que comienza la era de un nuevo DT en un club todos los jugadores comienzan de cero y renuevan sus expectativas. Sin importar lo que haya sucedido con el entrenador anterior, suele pasar que uno o dos protagonistas se destapan y empiezan a demostrar de qué estan hechos.

Durante el corto ciclo de Martín Demichelis en River, podría decirse que esto pasó con algunos nombres en particular entre los que se puede destacar a José Paradela. Sin embargo, en esta ocasión la noticia pasa por otro nombre del cual no se esperaba que tenga chances reales de ganarse un puesto.