Como bien se sabe, cada vez que comienza la era de un nuevo DT en un club todos los jugadores comienzan de cero y renuevan sus expectativas. Sin importar lo que haya sucedido con el entrenador anterior, suele pasar que uno o dos protagonistas se destapan y empiezan a demostrar de qué estan hechos.

Durante el corto ciclo de Martín Demichelis en River, podría decirse que esto pasó con algunos nombres en particular entre los que se puede destacar a José Paradela. Sin embargo, en esta ocasión la noticia pasa por otro nombre del cual no se esperaba que tenga chances reales de ganarse un puesto.

Tras un año 2022 en el que jugó solo 10 partidos como titular, el futuro de Jonatan Maidana parecía ser una incógnita sobre el cierre de la temporada pasada. Igualmente, gracias al deseo del jugador y al aval del DT, el central renovó por un año más y se preparó con todo para la pretemporada que se realizó en los EEUU.

Realmente no defraudó. Firme en la marca y en el juego aéreo, Maidana le demostró a Demichelis que está para jugar y así lo observó el entrenador: "Hoy es titular, no hay dudas, no me asusta el documento. Mientras se pueda sostener desde la parte física es un defensor que te asegura agresividad", soltó en la conferencia de cierre.

Maidana - Mammana: la dupla que usaría River para el debut en la Liga Profesional

De esta manera, contra todos los pronósticos, Jonatan Maidana sería el encargado de comenzar la Liga Profesional de Fútbol junto a Emanuel Mammana el sábado 28 de enero. Una dupla que compartió zaga frente a Vasco Da Gama manteniendo el cero en el arco de Franco Armani.

Vale destacar que, sumado al buen nivel de Joni, otros de los condimentos que llevaría a Martín Demichelis a utilizar esta dupla central son las lesiones que azotan a Paulo Díaz y a David Martínez desde el comienzo de la pretemporada. Problemas que por el momento, no los dejarían estar desde el comienzo del torneo.