El triunfazo ante Patronato tuvo dos condimentos contundentes para el Millonario: por un lado, Julián Álvarez y una actuación de ensueño, mientras que Felipe Peña Biafore generó algo de opacidad con su lesión y brindó un emotivo mensaje.

Sin embargo, los directivos de River están al tanto de lo que pueda suceder en el próximo mercado de pases, donde podría marcharse una joya de Gallardo, como así también se produciría el retorno de un ídolo.

¿River pierde a Federico Girotti?

A pesar de que no tuvo acción frente a Patronato, Federico Girotti está siendo observado por diferentes equipos de Europa. Y anoche, en el Monumental, se dieron a conocer los emisarios de PSV Eindhoven.

Si bien los neerlandeses no pudieron ver el rendimiento del Tanque, tuvieron la chance de mantener un diálogo con los directivos de River. Además, continúa en la mira de Torino. ¿Se irá en enero?

Gallardo se refirió al regreso de Juanfer Quintero

Después de que el enganche colombiano revolucionara a todo el planeta River, Gallardo no esquivó la pregunta en conferencia de prensa y se refirió a la posibilidad de que Quintero pegue la vuelta.

"Con Juanfer hablo bastante seguido, tenemos una muy linda relación, pero es lo único que mencionamos. No tengo redes sociales, pero me entero de las cosas que pasan y entiendo que se ha manifestado como un deseo de él, no sé cuándo podrá suceder o no", sostuvo el Muñeco. La ilusión del hincha está intacta.

El conmovedor mensaje de Peña Biafore

Solamente duró un minuto en cancha y asustó a todos. A pesar de que todavía no está confirmada la gravedad de su lesión, todo indica que se trata de una rotura de ligamentos cruzados y deberá estar afuera de las canchas entre 6 y 8 meses.

Además de agradecerle a los hinchas por los mensajes de aliento, Felipe Peña Biafore sostuvo en su cuenta de Instagram que "en este momento me duele más el alma que la rodilla" y que el gran momento que atraviesa River lo impulsará a "hacer una buena recuperación y volver mejor que antes".