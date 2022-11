Le bajó el pulgar: Demichelis todavía no llegó a River y ya tuvo su primer dolor de cabeza

Es un hecho que Martín Demichelis tomará las riendas del plantel de River luego de que Marcelo Gallardo dirija su último partido frente a Real Betis, en Mendoza, el próximo 13 de noviembre. Después de dicho amistoso internacional, el técnico más ganador de la historia del club dará un paso al costado.

Si bien no se confirmó el día en que los directivos del Millonario presentarán en sociedad a Demichelis, ya están trabajando en lo que será el armado del equipo, para que el ex defensor de Manchester City no tenga inconvenientes a la hora de encarar la próxima temporada.

Uno de los principales detalles que le restan definir a los directivos, pero sobre todo el próximo director técnico, es quién lo acompañará dentro de la estructura de trabajo. Y si bien existía la chance de que se sumara Javier Gandolfi, el ex lateral de River confirmó su futuro en otra institución: Talleres de Córdoba.

A pesar de que perdió la Copa Argentina a manos de Patronato, el Cobija llegó a un acuerdo con los directivos cordobeses para encarar el próximo año: "Javier Gandolfi es el Técnico de Talleres para la Temporada 2023. Luego de la Final de Copa Argentina y frente al análisis de distintas posibilidades en el país y el extranjero, Javier eligió el Proyecto Talleres", escribió la cuenta oficial de Twitter del elenco cordobés.

De esta manera, Martín Demichelis deberá buscar por otros horizontes para definir quién será uno de sus asistentes dentro del campo de juego, donde deberá depositar su confianza, ya que tendrá que hacerse cargo en el caso de que el propio Micho no pueda estar sentado en el banco de suplentes.