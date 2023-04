River no tuvo una buena actuación en Tucumán, y a pesar del empate, no logró estirar la racha de triunfos consecutivos. Incluso, en la noche norteña se produjo que Franco Armani terminara con su extensa racha de 720 minutos sin recibir goles.

Los dirigidos por Martín Demichelis fueron sorprendidos en el estadio José Fierro y así le dejaron el camino allanado a San Lorenzo que, de derrotar a Vélez, quedará a cuatro unidades de distancia.

Más allá de que el Millonario terminó siendo perjudicado futbolísticamente por la expulsión que sufrió José Paradela, quien se perderá el Superclásico ante Boca, el rendimiento colectivo e individual no fue el esperado por Demichelis ni por los fanáticos.

Uno de los principales apuntados por los hinchas, quienes se descargaron por medio de las redes sociales, fue JonatanMaidana. A pesar de ser un jugador histórico del plantel, el flojísimo presente futbolístico que posee lo llevó a cometer diversos errores y quedar expuesto en más de una jugada.

"Pero Maidana no puede jugar más. ¿Qué no se da cuenta?", escribió uno de los tantos simpatizantes riverplatenses, que enfurecidos, utilizaron al campeón de América como chivo expiatorio. Pero no fue el único que dilapidó al defensor central.

Otro de los comentarios hirientes para el zaguero que se vio en Twitter se enfocó en que el nivel del ex Los Andes viene de arrastre: "Basta de Maidana, no está a la altura. Nunca lo estuvo desde el año pasado". Pero quien también la ligó fue el ex volante de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que dejó al equipo de Demichelis con uno menos desde la primera etapa: "Siempre fue malo", exclamó sobre Paradela. A lo que añadió: "Y Maidana, ex jugador. Se tendría que retirar después del partido".