No tiene lugar con Gallardo y en River pusieron el grito en el cielo: "Anunció que..."

Ya pasó el tsunami en River. Después de la eliminación en la CONMEBOL Libertadores y la caída frente contra Godoy Cruz, en la cabeza del cuerpo técnico comandado por Marcelo Gallardo, como así también en la de los dirigentes y de los jugadores, está como objetivo poder salir del bajón futbolístico y resurgir.

Para lograrlo, este miércoles, enfrentará a Barracas Central por la Copa Argentina en la provincia de San Luis. Si bien los problemas que posee el Millonario en el juego están pronto a solucionar, sobre todo porque la revancha está a la vuelta de la esquina, a lo largo de las últimas horas apareció un problema que, difícilmente, pueda ser resuelto a la brevedad.

Como no tiene lugar en los planes de Gallardo, la idea de Javier Pinola es retirarse a fin de año. Sin embargo, está buscando alguna oferta por seis meses para poder despedirse de la actividad profesional dentro de una cancha, según la información que publicó el periodista rosarino Víctor Bilsky. Y justamente, desde la ciudad santafesina buscan al zaguero central: Rosario Central quiere repatriarlo.

Pinola, de 39 años, no tiene acción con La Banda desde mayo del corriente año, donde disputó la totalidad del encuentro frente a Platense, fue capitán, y el Millonario triunfó por 2-1. Luego de aquel partido, el ex Racing y Núremberg no volvió a jugar, por lo que su decisión es indeclinable.

Ante esta situación, según indicó el periodista Nicolás Filomeno, el zaguero "no cierra la puerta de volver a Central para jugar al menos hasta diciembre". Como fue anotado por la Comisión Directiva del Canalla para poder tener unos días extras para negociar, según inidicó el mismo cronista, Pinola "se predispone a negociar durante las próximas 72 horas, ya que quiere rodaje y en River, sin doble competencia, quedó muy relegado". ¿Tevez aprobará su arribo?