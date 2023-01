Allá por mayo de 2021 y luego de sorprender a muchos en las diversas categorías de las divisiones inferiores de River Plate, Felipe Peña Biafore hizo su debut profesional con la camiseta del elenco Millonario. Marcelo Gallardo confió en los servicios del nacido en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, apoyado en sus claras condiciones.

A partir de ese momento, Peña Biafore cautivó a los hinchas de River. No solamente por su categoría sino también por el hecho de poder desempeñarse tanto como mediocampista central como defensor central. Sin embargo, lo cierto es que las complicaciones físicas impidieron que el jugador se mantenga en el primer equipo y siga evolucionando.

En ese contexto, y, con siete partidos disputados en el primer equipo de River, Peña Biafore formó parte de la pretemporada encabezada por Martín Demichelis. Pero, pese a que iba a ser tenido en cuenta, no era una pieza clave y ya con 21 años de edad necesita rodaje y continuidad. Por ende, se determinó que se marche a préstamo.

Así fue como, este viernes, Peña Biafore fue anunciado como nuevo refuerzo de Arsenal de Sarandí, otro equipo que milita en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Y, en declaraciones brindadas a 'TyC Sports', el propio jugador reveló los detalles de la charla que mantuvo con Demichelis antes de irse de River para desembarcar en el Viaducto.

"Demichelis me dijo que a mi edad me conviene tener continuidad, sumar partidos sea donde sea. Fue de común acuerdo. Él siempre me alentó tirando para adelante, con buena energía y también le estoy muy agradecido", exteriorizó Peña Biafore, que estará en Arsenal a préstamo por una temporada, sin cargo y sin opción de compra.