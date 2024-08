Consumado el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, habiendo superado la serie ante Talleres de Córdoba con marcador global de 3-1, River se prepara para recibir a Newell´s este domingo por la duodécima fecha de la Liga Profesional.

Aunque Marcelo Gallardo prácticamente descartó que puedan cerrarse nuevas incorporaciones antes del cierre del mercado de pases, si podrían tener lugar algunas salidas más que las de Felipe Peña Biafore y Franco Carboni para que el DT trabaje con un número de futbolistas más cercano a su ideal.

La recuperación de Pity Martínez

Un jugador que está en el club pero bien podría representar un refuerzo extra para Marcelo Gallardo es Gonzalo Martínez, quien se encuentra en el tramo final de su rehabilitación por la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en su rodilla izquierda en la pasada pretemporada.

En las últimas horas, River publicó en sus redes sociales oficiales una foto de Pity entrenando, que acompañó con el emoji de una batería cargada para anunciar que su retorno es inminente. Según estima el cuerpo médico, estaría disponible para hacer su reaparición a mediados de septiembre.

Pity Martínez podría hacer su reaparición en menos de un mes.

Revelación de Peña Biafore sobre su salida

Un mes y medio después que River repescara de Lanús a Felipe Peña Biafore, cuando Martín Demichelis todavía era el entrenador, se tomó la decisión de venderlo al Granate, que ya lo anunció oficialmente, por no entrar en los planes principales de Marcelo Gallardo pese a que ya le había dado la posibilidad de sumar minutos.

El mediocampista rompió el silencio sobre la insólita situación que le tocó vivir y dijo estar conforme por la decisión que finalmente tomó: “Cuando les conté a mis viejos que volvía a River al principio no me entendían, me veían muy feliz acá. “Cuando me llegó la posibilidad de Lanús estuve con la cabeza a mil, pensando en todas las situaciones, yo extrañaba mucho Lanús y el corazón me decía que tenia que volver, era lo que yo quería. A mi representante le dijo que estaba re decidido”, señaló.

Más jugadores que pueden irse

Además de las salidas recientes de Felipe Peña Biafore y Franco Carboni, todavía hay futbolistas que pueden dejar River antes del cierre del mercado de pases. Nicolás Fonseca es pretendido por Nacional de Uruguay y Sebastián Boselli podría recalar en Estudiantes de La Plata. Además, el juvenil Daniel Zabala fue requerido a préstamo por Defensa y Justicia.

Pero hay más, porque El Pincha también quiere ofrecerle a Agustín Ruberto mayor rodaje en Primera División, aunque las intenciones de Marcelo Gallardo pasan por retenerlo. También está en duda la continuidad de Federico Gattoni, otro de los que llegó en el presente mercado de fichajes a pedido de Martín Demichelis, y Pablo Solari, que tiene pretendientes en Italia.