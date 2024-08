Regresó a River por pedido de Demichelis, pero tras su salida, Gallardo no impidió que retornara a Lanús. Y explicó los motivos.

Felipe Peña Biafore rompió el silencio tras su salida de River para volver a Lanús: "No tiene nada que envidiarle"

Fue completamente llamativo. Después de que Martín Demichelis insistiera por su regreso, los dirigentes de River ejecutaron la cláusula de repesca para que Felipe Peña Biafore volviera a ponerse la banda roja sobre el pecho. Pero tras la salida del entrenador, que fue reemplazado por Marcelo Gallardo, negociaron con Lanús por la compra de la ficha del volante.

Claramente, la situación llamó la atención. Hubo hinchas que, por medio de las redes sociales, tildaron a toda la operación como “desprolija”. Y en esa línea también se encontraba la familia del futbolista, que confesó que “cuando les conté a mis viejos que volvía a River al principio no me entendían, me veían muy feliz acá”.

Una de las primeras decisiones que tomó Gallardo fue la de prescindir de Peña Biafore para la lista de buena fe en la Copa Libertadores. Y allí fue cuando apareció el Granate, que por pedido de Ricardo Zielinski volvieron a buscarlo: “Cuando me llego la posibilidad de Lanús estuve con la cabeza a mil, pensando en todas las situaciones. Extrañaba mucho, y el corazón me decía que tenía que volver, era lo que yo quería”, manifestó en diálogo con Momento Granate. Y añadió: “Hablé con mi representante y le dije que estaba recontra decidido”.

El Grana se quedó con el 50% de la ficha de Peña Biafore, a cambio de 1.2 millones de dólares y le confeccionó un vínculo contractual hasta el 31 de diciembre de 2028. Además de revelar cómo fueron los últimos días, en donde se gestó su retorno a Cabrero y Guidi, el futbolista de 23 años no tuvo pelos en la lengua para comparar a ambas instituciones y sostuvo que “Lanús es un club que no tiene nada que envidiarle a River”.

Felipe Peña Biafore cuando aún estaba en River. (Foto: Prensa River)

Lanús anunció la contratación de Peña Biafore

El jueves por la noche, el Granate, a través de sus redes sociales, publicó un video para oficializar el arribo del mediocampista. En las imágenes se ve como vuelven a poner su imagen en su lugar en el vestuario, dónde también se confirma que vestirá la 5.

Los números de Peña Biafore en su regreso a River

Tras el llamado de Martín Demichelis, el volante jugó apenas 4 partidos con la banda en el pecho, sumando un total de 334 minutos, todos por Liga Profesional.