Desde que Marcelo Gallardo alcanzó el éxito internacional con River, se generó una fuerte comparación entre él y Carlos Bianchi. El "Virrey", artífice de la época dorada de Boca en el continente, es utilizado desde entonces como una vara para medir el trabajo del "Muñeco" en el Millonario.

Nelson Cuevas, sin embargo, no ve a nadie a la altura de Gallardo. "Marcelo es la persona más determinante del fútbol argentino de los últimos años. Le tengo mucho respeto a Labruna, pero lo que hizo Marcelo en los últimos años, muy pocos lo pueden lograr", señaló "Pipino". Y agregó: "Para mí Gallardo está entre los mejores de la historia del fútbol argentino".

En "¿Cómo te va?" (Radio Colonia) le preguntaron a Cuevas quién es mejor entre Gallardo y Bianchi. Y el paraguayo no dudó: "Con todo el respeto hacia Carlos Bianchi , para mí Gallardo lo supera plenamente. Porque si le sacas a Bianchi todos los ídolos como Riquelme o Palermo cuando dirigió... A ver qué hace. A Marcelo le sacaron todo el tiempo jugadores".

El que estuvo muy atento a la entrevista fue José Luis Chilavert, quien observó las declaraciones de Pipino en Twitter y no dudó en responder para marcarle la cancha a su compatriota. "Díganle a Pipino que no cualquiera es campeón del mundo, Bianchi The Best", escribió el mítico arquero, campeón de todo junto a Bianchi en Vélez.