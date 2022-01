¿Problema en puerta? Benjamín Rollheiser no va a la pretemporada con River

En el mundo River se encendieron las alarmas por los testeos que se le realizaron a los jugadores que integran el plantel de Marcelo Gallardo, quienes no podrán concurrir a la pretemporada en San Martín de Los Andes. A pesar de que, por el momento, no se esclarecieron las identidades de aquellos que quedarán relegados, se sabe con exactitud que Benjamín Rollheiser no integra dicha nómina.

Hace tiempo que el delantero nacido en Coronel Suárez está en una gran disputa con los directivos del Millonario, ya que su contrato caducará el próximo 30 de junio y aún no se han puesto de acuerdo en los números para lograr la renovación.

Por ahora, Rollheiser no renovará su vínculo con River, por lo que Gallardo tomó la decisión de relegarlo de la lista de futbolistas que viajarán hacia la Patagonia y se entrenarán en la ciudad neuquina.

A partir de esta decisión, en el Millonario solamente habrá presencia de cinco delanteros, donde Julián Álvarez es la figurita de colección. Pero no todos estarán a las órdenes de Gallardo, ya que Matías Suárez no se entrenará a la par de sus compañeros, debido a que aún padece dolencias en la zona de la rodilla, que fue operada tras una sinovitis.

Los otros tres atacantes que estarán en San Martín de Los Andes serán Federico Girotti, quien busca mayor continuidad en el exterior o, en su defecto, continuar en otra institución de la Liga Profesional; Flabián Londoño Bedoya y Braian Romero.