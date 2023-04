El Torneo de la Liga Profesional se prepara para albergar el Superclásico del fútbol argentino y, en lo que respecta a River, haber evitado una derrota ante Atlético Tucumán significó una inyección importante de confianza para recibir a Boca el próximo domingo en el Monumental por la jornada 15 del campeonato local.

Si bien el resultado no se tradujo en tres puntos para seguir de racha, Martín Demichelis destacó a sus dirigidos por lo hecho ante el Decano: "El equipo no baja el rendimiento, independientemente de quien entra y quien sale". No obstante, el DT advirtió que "jugar con la camiseta de River te motiva solo" y uno de los que no atendió esa frase fue José Paradela,expulsado en cuestión de segundos por un fuerte enojo con el árbitro.

Como consecuencia, el exjugador de Gimnasia La Plata se perderá el Superclásico ante el Xeneize por el Torneo LPF 2023 y los hinchas del Millonario se expresaron en redes sociales con un ferviente pedido hacia el entrenador de La Banda a través de las redes sociales: convocar a Claudio Echeverri.

Es que, al no poder contar con Paradela, Demichelis tendrá un cupo a llenar para la próxima lista de convocados pensando en Boca y deberá decidir al reemplazante del mediocampista en la misma semana en donde el "Diablito" entrenará con el plantel profesional tras su merecido descanso post-Sudamericano sub-17.

"Ayer me llamó Martín Demichelis para felicitarme y decirme que primero voy a tener una semana de descanso, y que después ya vuelvo a entrenar con ellos", declaró la joya de River tras regresar del torneo en el que defendió la camiseta de la Selección Argentina. El pedido es apresurado, claro está, pero... ¿habrá sorpresa el domingo que viene con su presencia?

El pedido de los hinchas de River por Echeverri