Boca empató 1 a 1 con Barracas Central por la Liga Profesional y se sembraron ciertos cuestionamientos de parte de los hinchas ante los resultados irregulares. De hecho, Diego Martínez fue autocrítico en este contexto por el rendimiento del equipo. En paralelo, se concretaron dos noticias importantes respecto al mercado de pases: Equi Fernández se marchó y se despidió del Xeneize, e Ignacio Miramón arribó al país para hacerse la revisión y firmar su contato.

La autocrítica de Diego Martínez en conferencia tras el empate ante Barracas Central

Una vez finalizado el partido en la Bombonera, el entrenador de Boca brindó la conferencia de prensa correspondiente. En la misma, el líder del equipo Xeneize se mostró muy autocrítico por lo desplegado por los suyos en el campo de juego.

“Fue un partido donde no pudimos tener control como nosotros buscamos tener. Sí generamos muchas situaciones. Habrá sido el partido con situaciones más claras de gol pero no tuvimos el control ante un rival que no venía en su mejor momento pero que sabíamos que iba a ser realmente duro porque conocemos a los futbolistas, porque conocemos al entrenador”, comenzó señalando.

“Íbamos a atacar espacios muy reducidos y teníamos que estar muy atentos al tema de las transiciones. Me parece que ha sido el partido en el que más situaciones de gol hemos generado por cantidad. Por las situaciones merecíamos ganar pero por el desarrollo del partido como nosotros lo buscamos y por el control que queremos tener, no fue claro, así que termina siendo un empate que suma un punto pero en el que perdemos dos”.

Equi Fernández se despidió de Boca en sus redes sociales

El volante central se va de Boca rumbo al Al-Qadsiah de Arabia Saudita luego de que se ejecutara su cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. En sus redes sociales, el juvenil surgido de inferiores se despidió de los hinchas con un sentido posteo.

“¡Hola bosteros! Hoy es un día especial, el día que me toca despedirme de mi casa. Solamente tengo palabras de agradecimiento para la gente que me ayudó desde muy chico a crecer como jugador y como persona. A los hinchas, los que siempre están, en las buenas y en las malas ¡Gracias por todo el cariño! ¡Me crié, crecí, aprendí, debuté y jugué en el club de mis amores! Solo puedo agradecerles por este largo y lindo camino ¡Fui muy feliz como jugador y seré muy feliz como hincha el resto de mi vida! Nuevamente, GRACIAS. Espero volver a verlos pronto“, expresó Equi en su Instagram, junto con un video de sus mejores momentos en Boca.

Nacho Miramón se hace la revisión médica

A través de la cuenta “Esto es Boca”, donde el Consejo de Fútbol comunica los movimientos dentro del plantel profesional, el Xeneize anunció la llegada de Ignacio Miramón y notificó que el futbolista estará haciéndose la revisión médica este lunes tras emprender vuelo hacia el país el pasado domingo.

El mediocampista con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata llega al Xeneize a préstamo con opción de compra luego de una negociación que parecía complicarse pero terminó siendo exitosa.

La cesión del jugador es por un año y medio, es decir, hasta diciembre de 2025. Si el Xeneize quiere seguir contando con sus servicios después de esa fecha, deberá desembolsar 3 millones de dólares por el 50% del pase. Además, esa opción se transforma en obligación si el jugador firma el 70% de las planillas en la temporada, según informó el periodista Germán García Grova.