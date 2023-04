Claudio Echeverri está deslumbrando a propios y extraños, y desde River ya saben que no lo retendrán por mucho tiempo.

Cuando los hinchas de River escucharon las palabras de Oscar Castellanos, el formador de Claudio Echeverri, quien sostuvo que "es parecido a Ortega en la gambeta y en lo cerebral a Gallardo", enloquecieron. Claro, la gran joyita de las inferiores tiene cualidades que lo destacan por sobre el resto y, por el enorme Sudamericano Sub-17 que está llevando a cabo con la Selección Argentina, despertó el interés de los poderosos de Europa.

En los campeonatos juveniles suelen verse a muchos empresarios, grupos de scoutings y también dirigentes de diferentes instituciones, quienes aprovechan los diferentes partidos para analizar a las jóvenes estrellas del mañana, y Echeverri ya deslumbró a más de uno.

Los directivos riverplatenses están al tanto de que las cualidades del Diablito despiertan el interés de muchos clubes europeos, por lo que están analizando seriamente si lo podrán blindar con una cláusula mega millonaria, a pesar de que aún no debutó en Primera División.

Así como ya despertó el interés de los ojeadores de Real Madrid, a Echeverri también lo están observando con lujo de detalles desde Manchester City y AC Milán. Si bien es un gran acercamiento a las grandes ligas, esto no significa que se marchará de River. Principalmente porque no hubo sondeos y no propuestas formales, sino que solamente está siendo analizado por los cazatalentos que tienen dichas instituciones.

Una vez que completen sus respectivos informes y eleven el nombre de Echeverri a los entrenadores y/o directivos, allí decidirán si será conveniente realizarle una oferta a River para quedarse con el nacido en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Mientras tanto, los hinchas del Millo piden a gritos que Martín Demichelis lo utilice en la máxima categoría del fútbol argentino.