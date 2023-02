El Estadio Monumental volvió a vestirse de fiesta después de mucho tiempo. Es que se sometió a obras muy importantes para ampliarse y remodelarse y este domingo llevó a cabo su reestreno. Fue bajo la órbita de la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, durante la victoria por 2-1 de River Plate sobre Argentinos Juniors.

Pero, como si esto fuese poco, la tarde en el Antonio Vespucio Liberti tuvo otro condimento muy especial. Es que el combinado Millonario decidió homenajear a los campeones del mundo. No solamente a aquellos que levantaron el trofeo más importante de todos en Qatar 2022 sino también a los que lo hicieron en Argentina 1978 y México 1986

En ese contexto, el Monumental contó con una presencia un tanto polémica: la de Daniel Alberto Passarella. Es que, más allá de lo hecho como jugador y como director técnico, roles en los que se logró destacar, el Kaiser no tuvo un buen paso como presidente de River. Inclusive, el exdefensor fue el máximo mandatario durante el descenso.

Así las cosas, quien disparó con todo contra Passarella fue Norberto Alonso, precisamente uno de los que estuvieron en la tarde del Monumental. Lo hizo algunas horas después, más precisamente en declaraciones brindadas a 'D Sports Radio'. En las mismas, el Beto indicó que no tenía ninguna intención de salir a la cancha junto a su excompañero.

"Yo no me hablo con Passarella, no tengo relación. Él me invitó cuando hacía campaña para presidente y le dije que no. Sabía que por su soberbia algo le iba a pasar a River. Ayer me vino a hablar. No quería salir con él a la cancha. No quería poner incómoda a la gente que estaba alrededor. No se negocia con los que le hicieron tanto daño a River. Yo sé lo que pasa en la calle, la gente no lo quiere. Cuando la gente te abrió las puertas del Monumental y vos los traicionaste, no hay vuelta atrás", expresó.