River volvió a gritar campeón en el fútbol argentino, goleando a Colón por 4 a 0 en el marco de la final del Trofeo de Campeones. El equipo de Marcelo Gallardo fue superior a su rival a pesar de lo elocuente del marcador final y en Núñez se suma una nueva copa a las vitrinas gracias a los tantos de Julián Álvarez -2-, Benjamín Rollheiser y Jorge Carrascal en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El último gol de la noche en Santiago del Estero fue obra del colombiano, quien volvió a gritar por primera vez desde septiembre cuando el Millonario le ganó a Central Córdoba en la misma cancha que este sábado dio la vuelta olímpica junto a La Banda. Luego de su excelente definición ante Leonardo Burián, Carrascal se desahogó fuertemente mirando hacia la tribuna del Sabalero y la polémica se adueñó de la final sobre el cierre del partido.

Luego de los gritos del volante cafetero de cara a los hinchas de Colón, Rafael Delgado corrió enfurecido hacia Carrascal y llegó a empujarlo, generando un tumulto de jugadores alrededor de los protagonistas del incidente. Vista la acción, Patricio Loustau tomó la decisión de sacarle la tarjeta roja al defensor del equipo de Eduardo Dóminguez luego de su reacción impulsiva. A su vez, el "10" de River no vió ninguna cartulina por sus gestos.

Luego de la consagración de River, Carrascal dialogó mano a mano con Juan Pablo Varsky en los micrófonos de TNT Sports y reveló el motivo de su furia contra la gente de Colón. "Cuando fui a tirar un córner me pegaron un botellazo en la cara. En ese momento me enojé por cosas que pasan con los rivales y cuando hice el gol me descargué la bronca, pero no fue mucho más que eso", explicó el colombiano.

