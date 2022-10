Si bien no se esperaba que sea titular ante Argentinos, el jugador estuvo a la altura y ahora apunta a quedarse en el Millonario: ¿Buscarán mantenerlo en el plantel?

River volvió al triunfo después de dos traspiés muy importantes y tras un primer tiempo en donde parecía que todo seguiría de igual manera, los cambios de Gallardo le dieron un giro al partido para que los Millonarios se queden con los tres puntos con algunos jugadores en cancha que aún no conocen qué será de su futuro.

Uno de estos, quien no jugaba desde hace mucho tiempo en la primera de River, tuvo un buen rendimiento de principio a fin de partido y se mostró muy contento por "ayudar al equipo" ya que el plantel "necesitábamos una victoria". Un resultado final que lo ilusiona de cara a lo que se viene.

En medio de varios rumores sobre el futuro plantel que tendrá River en el 2023, muchos apuntan a que Leandro González Pirez es uno de los que se marchará en diciembre. Sin embargo, el defensor se niega a ver esto y sueña con quedarse: "Me quiero quedar a pelearla. Vine acá para eso, decidí dejar la vida que tenía para venir a River".

De esta manera, sosteniendo que la idea "siempre es" quedarse en el club ante las cámaras de TNT Sports, el defensor del Millonario se mostró feliz "por estar preparado" para rendir dentro de la cancha luego de tres meses ya que su última participación fue el 11 de julio cuando River perdió en su casa ante Godoy Cruz dos goles a cero.

¿Cuándo finaliza el contrato de González Pirez en River?

Vale destacar que, si el cuerpo técnico no cambia de decisión en los próximos cinco partidos, la dirigencia de River podría preferir cancelar el préstamo de Leandro González Pirez en este mismo diciembre pese a que el mismo es hasta diciembre del 2023. Con esto, buscarían recuperar parte de la inversión inicial.