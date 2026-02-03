En los últimos años, River produjo una revolución en el fútbol argentino con el Estadio Monumental como protagonista. En un contexto económico complicado, el club tomó la decisión de cambiar el terreno de juego para hacerlo de primer nivel con una composición híbrida, 5% césped artificial y 95% natural. Además, se bajó el nivel del mismo, se hicieron las tribunas inferiores, los nuevos palcos de las cabeceras, dos restaurantes y se llevó la capacidad a 85 mil espectadores.

En lo que respecta a negocios, River fue de los primeros clubes en Argentina en hacer un acuerdo comercial para agregar el nombre de una empresa, lo que se llama naming. El Millonario firmó en 2022 un vínculo por siete años con Dorinka, que es dueña de los hipermercados Chango Más y la casa del club de Núñez pasó a llamarse Más Monumental, en un acuerdo por 20 millones de dólares.

En las últimas horas, según informó El Cronista, River y Dorinka decidieron interrumpir el contrato por el naming. De esta manera, el Estadio Monumental -a partir del 1 de enero de 2027- cambiará de nombre. Los de Núñez ya tienen una oferta superadora que le garantiza, al menos, ganar 3 millones de dólares por año, aunque puede ser más.

¿Cómo se va a llamar el Monumental?

Hace algunos días, River firmó un acuerdo contractual con Live Nation, una empresa dedicada a la organización de recitales. El mismo tiene una duración de 10 años y es por 110 millones de dólares, aunque eso es por los recitales que se harán en el Monumental en la próxima década.

Por otro lado, River acordó con Live Nation un contrato por el naming, el cual le dejará a los de Núñez 30 millones de dólares, pero está la particularidad que tanto el Millonario como la empresa dedicada a la organización de eventos pueden traer una oferta superadora y repartirse el dinero. Lo que es importante aclarar es que ambas partes deben estar de cuerdo.

Ante esta situación, a partir del 1 de enero de 2027, la casa del Millonario pasará a llamarse Live Nation Monumental, aunque todo puede cambiar ya que durante los próximos once meses, tanto el club como la empresa pueden alcanzar un acuerdo superador con otra empresa, pero de momento ese sería el nombre del Monumental.

