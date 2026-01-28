Los hinchas de River podrán caminar por el nuevo techo del Estadio Monumental y sacarse fotos con el escudo

La nueva obra en el Estadio Monumental tendrá dos pilares fundamentales: el techado y la construcción de una quinta bandeja que llevará la capacidad total del recinto a 101 mil espectadores. El pasado martes, Stefano Di Carlo, a través de un video, le detalló a los hinchas de River cómo será este proceso, el cual comenzará a partir del mes de abril de 2026 y finalizará dentro de tres años.

Luego del anuncio oficial del presidente, desde el club dieron más detalles sobre el proyecto con una nota en su sitio web oficial, pero también se tomó la decisión de hacerlo visible para los hinchas mediante animaciones y renders en los cuales se mostró en detalle cómo se verá el Monumental desde distintos ángulos, con un detalle no menor que sorprendió a los hinchas: habrá un skywalk en el techo con la forma del escudo de la institución.

El Monumental tendrá un skywalk que podrá ser visitado por los hinchas. (Foto: @RiverPlate).

River hizo público que la empresa que estará a cargo de la obra será Schlaich Bergermann Partner (SBP), una compañía alemana líder mundial en ingeniería de techos para grandes estadios. SBP trabajó en estadios emblemáticos como los del Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Munich y Tottenham, justamente este último cuenta con un skywalk en su techo.

¿Qué es un skywalk?

Un skywalk es una pasarela de cristal que, con medidas de seguridad, se recorre en las alturas y es ideal para sacar fotos. El Tottenham Hotspur Stadium lo tiene, pero también el Gran Cañón de Estados Unidos. Es con fines turísticos y permite observar perfectamente desde lo más alto. El Estadio Monumental lo tendrá en su nuevo techo y los hinchas podrán visitarlo.

