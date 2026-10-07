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TORNEO CLAUSURA

Alarma en River: dos jugadores finalizaron la práctica con molestias antes del partido antes Estudiantes de Río Cuarto

A 3 días del próximo duelo, Ponzio atravesó un dolor de cabeza durante la preparación en la semana.

Leo Ponzio, entrenador de River.
© GettyLeo Ponzio, entrenador de River.

Luego de la Fecha FIFA y del partido pospuesto ante Sarmiento de Junín, River Plate afronta los últimos días de preparación para volver a encarar el Torneo Clausura 2026. El Millonario tiene solo 6 duelos por delante y aspira a clasificar a los Playoffs y a pelear por la Copa Libertadores 2027.

Los dirigidos por Leonardo Ponzio hicieron una mini pretemporada en los últimos días y ya trabajan de cara al choque ante Estudiantes de Río Cuarto, el próximo sábado en el Estadio Monumental. A pocos días del duelo surgió un dolor de cabeza para el DT.

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Es que, según pudo saber BOLAVIP, Sebastián Driussi terminó el entrenamiento del martes con una molestia en uno de sus isquiotibiales. Afortunadamente para el jugador, no pasó a mayores ni requirió estudios y estará disponible para el sábado.

El delantero, que sufre lesiones musculares con frecuencia, pero es una de las máximas figuras del equipo y la referencia absoluta del ataque, tiene previsto ser titular el sábado ante Estudiantes. Al superar esta contractura, Ponzio aún lo tiene en cuenta.

Driussi, delantero de River. (Foto: Getty)

Driussi, delantero de River. (Foto: Getty)

Francisco Ortega, el otro jugador entre algodones

En la práctica de este miércoles, el lateral izquierdo de reciente llegada a River también sufrió una molestia muscular. Ponzio y el cuerpo médico evaluarán en las próximas horas si Ortega está apto para sumar minutos este sábado.

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Datos clave

  • Sebastián Driussi: sufrió una molestia en el isquiotibial, pero será titular el sábado.
  • Francisco Ortega: el lateral también terminó la práctica con una molestia muscular.
  • River Plate: recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el sábado en el Monumental.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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