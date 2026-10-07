Alarma en River: dos jugadores finalizaron la práctica con molestias antes del partido antes Estudiantes de Río Cuarto

A 3 días del próximo duelo, Ponzio atravesó un dolor de cabeza durante la preparación en la semana.

Luego de la Fecha FIFA y del partido pospuesto ante Sarmiento de Junín, River Plate afronta los últimos días de preparación para volver a encarar el Torneo Clausura 2026. El Millonario tiene solo 6 duelos por delante y aspira a clasificar a los Playoffs y a pelear por la Copa Libertadores 2027.

Los dirigidos por Leonardo Ponzio hicieron una mini pretemporada en los últimos días y ya trabajan de cara al choque ante Estudiantes de Río Cuarto, el próximo sábado en el Estadio Monumental. A pocos días del duelo surgió un dolor de cabeza para el DT.

Es que, según pudo saber BOLAVIP, Sebastián Driussi terminó el entrenamiento del martes con una molestia en uno de sus isquiotibiales. Afortunadamente para el jugador, no pasó a mayores ni requirió estudios y estará disponible para el sábado.

El delantero, que sufre lesiones musculares con frecuencia, pero es una de las máximas figuras del equipo y la referencia absoluta del ataque, tiene previsto ser titular el sábado ante Estudiantes. Al superar esta contractura, Ponzio aún lo tiene en cuenta.

Driussi, delantero de River. (Foto: Getty)

Francisco Ortega, el otro jugador entre algodones

En la práctica de este miércoles, el lateral izquierdo de reciente llegada a River también sufrió una molestia muscular. Ponzio y el cuerpo médico evaluarán en las próximas horas si Ortega está apto para sumar minutos este sábado.

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