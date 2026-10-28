River espera por Acuña, Moreno y Driussi para enfrentar a Boca en el Superclásico

Ponzio seguirá de cerca la recuperación de los tres futbolistas para determinar su convocatoria para ir a La Bombonera.

A cuatro días para el Superclásico ante Boca en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, el entrenador de River, Leonardo Ponzio, aguarda por la recuperación de tres futbolistas lesionados, para determinar si podrán estar presentes o no en este importante encuentro.

En este sentido, son Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi quienes serán seguidos de cerca en estos días, a la espera de definir si podrán formar parte de la convocatoria. Tanto el lateral como el delantero se perdieron los últimos dos partidos, ante Belgrano y Racing.

Según pudo saber Bolavip, Acuña y Driussi están recuperándose favorablemente. Tal es así que el lateral izquierdo ya entrena a la par de sus compañeros tras dejar atrás un problema en el pie que lo marginó de las canchas en las últimas dos semanas de competencia.

Driussi, por su parte, dejó atrás un problema lumbar por el que tampoco jugó ante Belgrano y Racing. De esta manera, ya está entrenando junto a sus compañeros y competirá con Lucas Beltrán para ser la referencia de área en la visita a La Bombonera.

El caso de Moreno es el más complejo. Tras salir con una contractura ante la Academia, el volante central sigue entrenando diferenciado, por lo que su presencia ante Boca está en duda. Los próximos cuatro días serán claves para que Ponzio defina su convocatoria.

La posible formación de River para enfrentar a Boca

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega o Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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