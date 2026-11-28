Por medio de las redes sociales, el futbolista del Millonario fue muy cuestionado por los hinchas debido a su nivel ante Instituto.

River le ganó a Instituto en Alta Córdoba, se metió en las semifinales del Torneo Clausura y ahora tendrá que ir detrás de Independiente, que eliminó a Vélez por medio de la tanda de penales.

Los comandados por Leonardo Ponzio, a pesar del triunfo, tuvieron una noche muy extraña: tanto Sebastián Driussi como Thiago Almada fallaron los penales que tuvieron a lo largo de los 90 minutos y, como si fuese poco, malograron muchísimas situaciones de peligro.

Durante lo que fue el compromiso, los fanáticos emitieron su opinión por medio de las redes sociales, donde apuntaron fuertemente contra Driussi: hicieron foco en el yerro de la pena máxima y también en su estado físico, ya que fue sustituido en el complemento por un golpe en el tobillo.

Entre los comentarios, además del cuestionamiento, la hinchada riverplatense se mostró muy molesta y, en más de una ocasión, hubo quienes solicitaron la salida del futbolista de 30 años nacido en la localidad de San Justo.

Las estadísticas de Sebastián Driussi en Instituto vs. River

Goles: 0

Goles esperados (xG): 1.13

Asistencias: 0

Asistencias esperadas (xA): 0

Tiros totales: 2

Tiros a puerta: 0

Disparos al palo: 1

Disparos bloqueados: 0

Ocasiones claras falladas: 2

Penales fallados: 1

Toques: 16

Toques fallidos: 2

Regates (completados): 0 (0)

Faltas recibidas: 1

Posesión perdida: 6

Distancia total con el balón: 20.2 m

Carreras: 3

Progresión total: -1.4 m

Pases clave: 0

Centros (acertados): 0 (0)

Pases precisos: 7/10 (70%)

Pases en campo rival (precisión): 2/4 (50%)

Pases en campo propio (precisión): 5/6 (83%)

Contribuciones defensivas: 0

Entradas (ganadas): 0 (0)

Intercepciones: 0

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Duelos en el suelo (ganados): 2 (1)

Duelos aéreos (ganados): 2 (0)

Regateado: 0

Las críticas de los hinchas de River contra Sebastián Driussi

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