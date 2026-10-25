Ponzio se quejó del arbitraje en River vs. Racing y reveló cómo están Driussi y Aníbal Moreno: “Están pasando cosas”

El entrenador fue contundente en la previa del Superclásico ante Boca, durante la conferencia de prensa.

Este domingo, River venció 1-0 a Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con un gol de Lautaro Rivero, el Millonario se quedó con tres puntos fundamentales para seguir con vida en la Tabla Anual. En medio de ese contexto, Leonardo Ponzio habló después del partido y reveló qué tienen Aníbal Moreno y Sebastián Driussi.

Como habitualmente sucede, el entrenador asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso. Como no podía ser de otra manera, se refirió al Superclásico frente a Boca y en los futbolistas que terminaron con cuestiones físicas que encendieron las alarmas.

ANÍBAL MORENO TUVO QUE DEJAR LA CANCHA EN RIVER



El mediocampista del Millonario tuvo que salir en el primer tiempo y se lo vio con muestras de dolor. En su lugar entró SIlva.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DT9hCn6nsY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026

Lo cierto es que dio a conocer ambos panoramas y empezó con Aníbal Moreno, que debió ser reemplazado. “Tiene un dolor lumbar, que lo había tenido anteriormente y se resintió“, confesó el director técnico. Sin embargo, aclaró: “Pero no está descartado. Creo que en la semana va a tener la posibilidad de contar con varios días para recuperarse“.

Pocos segundos más tarde, continuó con Sebastián Driussi, que ni siquiera pudo ingresar como suplente. “También le surgió un pequeño dolor lumbar y me decía que no podía picar. Esa es la realidad“, reveló Ponzio en la conferencia de prensa. Además, también mainfestó: “Como decimos siempre, hay que estar al 100%. Pero por eso no entró“.

"ANÍBAL (MORENO) TIENE UN DOLOR LUMBAR Y A SEBA (DRIUSSI) TAMBIÉN LE SURGIÓ EN LA ENTRADA EN CALOR UN DOLOR LUMBAR"



LEO PONZIO sobre las lesiones del mediocampista y el delantero de River antes del Superclásico vs. Boca pic.twitter.com/Xokaeb24OO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026

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Ponzio se quejó del arbitraje en River vs. Racing

Por otro lado, Leonardo Ponzio se quejó del arbitraje. “Yo no quiero que me regalan nada pero tampoco que me quiten lo que logré“, sentenció el entrenador de River con un tono tajante. “Nos están pasando cosas. Hay que hacer 2 o 3 goles para ratificar un resultado. Hoy el segundo gol fue una decisión desde otro lado, no del árbitro“, aseguró.

No conforme con esa fuerte declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Cuando infieren tanto en una opinión, te hacen dudar“, expresó el DT del Millonario. Por último, también sostuvo: “Si dan una terna arbitral es para que se comanden e impongan ellos. Siento también que el arbitraje tiene que quedar a un lugar y que se vea el fútbol“.

"NO QUIERO QUE ME DEN NADA PERO QUE NO ME QUITEN"



Leo Ponzio sobre los arbitrajes y los goles anulados a River en las últimas dos fechas del #TorneoClausura pic.twitter.com/Vof6RURkMV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026