El delantero sufrió una dura infracción a los 3 minutos y salió lesionado en el entretiempo, pero Nazareno Arasa la sancionó con amarilla.

Este sábado por la noche, River venció 1-0 a Instituto y clasificó a la semifinal del Torneo Clausura 2026. Con el gol de Gonzalo Montiel y a pesar de que erró dos penales, el Millonario avanzó de ronda y ahora jugará contra Independiente en el Estadio Monumental para definir al finalista de este lado de la llave. En medio de ese contexto, Sebastián Driussi fue picante.

Cuando iban solamente 3 minutos del primer tiempo, Fernando Alarcón le hizo una dura falta sobre la mitad de la cancha y rápidamente todos reclamaron la expulsión y la intervención del VAR. Sin embargo, Nazareno Arasa lo amonestó, mientras que el experimentado delantero solicitó atención médica y no podía recuperarse de la infracción.

Todo River pidió roja para Alarcón por esta infracción sobre Seba Driussi. ¿Qué te pareció?



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De hecho, estuvo varios minutos fuera de la cancha producto del golpe y tuvo que ser reemplazado en el entretiempo debido a que no podía continuar jugando con normalidad. A falta de confirmación oficial a través de un parte médico y según las informaciones preliminares, se estima que el delantero habría sufrido un esguince en su tobillo.

Lo cierto es que, mediante un picante posteo en su cuenta personal de Instagram, Driussi subió una imagen de su tobillo con un gran hematoma. Con el claro objetivo de visibilizar la dura infracción que le cometieron en el inicio del partido ante Instituto, el goleador de River le aportó su opinión. “Siga siga“, escribió con una sutil ironía por no ser expulsión.

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Un dato importante a tener en cuenta es que, si se confirma el esguince de tobillo, Driussi se perdería la semifinal del Torneo Clausura y la hipotética final en caso de que el Millonario avance de ronda frente a Independiente. Por ese motivo y por no haber sido revisada en el VAR por posible tarjeta roja, Sebastián explotó a través de las redes sociales.