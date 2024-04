Aunque la confirmación de que la molestia muscular que sacó a Miguel Borja de la convocatoria para el partido ante Instituto no llegó a ser un desgarro causó alivio en River, el hecho de que todavía no haya podido entrenarse con normalidad, a días del Superclásico con Boca por los cuartos de final de la Liga Profesional, ha vuelto a poner al cuerpo técnico en alerta.

De hecho, entre los dos futbolistas cuya presencia está en duda para el domingo, fue Paulo Díaz, con una molestia en la rodilla, quien mostró mejor evolución y se perfila para ser titular. En el caso del delantero colombiano, goleador del equipo, Martín Demichelis deberá esperar hasta último momento para saber si podrá o no contar con él.

“Aunque obviamente trabajó de manera más intensa que la semana pasada, no deja de ser una alarma. Habrá cuidados intensivos de aquí al próximo fin de semana”, señaló el periodista Juan Cortese en TyC Sports sobre el estado actual de Borja. En cambio, resaltó que las posibilidades de que Paulo Díaz sea titular son más alentadoras: “Puede convivir con la molestia y el dolor. Habrá que ver qué decide el cuerpo técnico. Está claro que un Superclásico nadie se lo quiere perder”.

En caso que Miguel Borja no termine alineando como titular ante Boca, algo que no ha podido hacer desde su llegada al Millonario, Martín Demichelis volvería a apostar por la dupla de ataque que utilizó ante Instituto. “Está complicado el colombiano para el próximo domingo. Si no está, la dupla de (Facundo) Colidio y (Pablo) Solari no se toca”, resaltó Cortese.

Borja nunca fue titular ante Boca

Desde su llegada al Millonario en julio de 2022, todavía con Marcelo Gallardo como entrenador, Miguel Borja no ha logrado ser titular en ninguno de los cuatro partidos disputados ante Boca. El 11 de septiembre de ese año, disputó su primer Superclásico ingresando en el complemento por Pablo Solari, con el marcador 0-0. Un gol de Darío Benedetto terminó por darle la victoria al Xeneize en La Bombonera.

Ya con Martín Demichelis como entrenador y en el Monumental, saltó desde el banco de suplentes para convertir, en tiempo de adición, el gol que le dio el triunfo 1-0 a River en mayo de 2023. El colombiano estaba relegado por la gran actualidad de Lucas Beltrán. Meses más tarde se quedó sin siquiera ingresar en el gran triunfo el Millonario 2-0 en La Bombonera, con goles de Salomón Rondón, el delantero favorito del entrenador, y Milton Casco.

Pese a la partida del delantero venezolano rumbo al fútbol mexicano, Demichelis tampoco se inclinó por Borja en febrero de este año, durante la jornada de los clásicos. Por el contrario, apostó a la dupla Colidio – Solari que viene de jugar en Córdoba y podría repetir el domingo si este no llega en condiciones.

La probable alineación de River para el Superclásico

Confiado en que podrá contar con Paulo Díaz y con mayores dudas sobre la presencia de Borja, Martín Demichelis mantiene una duda en la mitad de la cancha: la presencia de Rodrigo Villagra o Nicolás Fonseca para acompañar a Rodrigo Aliendro.

Así las cosas, una formación tentativa para el Superclásico puede incluir a Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra o Nicolás Fonseca, Nacho Fernández; Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja o Pablo Solari.