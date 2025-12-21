Aníbal Moreno habló por primera vez como jugador de River: “Decisión correcta”

Marcelo Gallardo ya tiene los dos primeros refuerzos que quería. Ambos arribaron desde el fútbol brasileño y son argentinos: se trata de Fausto Vera -que ya fue presentado oficialmente- y de Aníbal Moreno. River había posado los ojos en él desde hace tiempo, pero en este mercado de pases no sonaba tan fuerte, aunque casi de un momento para el otro, el Millonario y Palmeiras llegaron a un acuerdo y el mediocampista surgido en Newell´s se muda a Núñez a cambio de unos 7 millones de dólares por el 100% del pase.

Aníbal Moreno habló como jugador de River

El pasado sábado se confirmó que Aníbal Moreno será jugador de River. El mediocampista se encontraba en un evento benéfico en Catamarca, donde pasó tiempo con los suyos luego de un año exigente con Palmeiras. Una vez terminado el partido con fines solidarios que estaba disputando, Moreno habló con El Esquiú y dijo: “Uno viene acá a disfrutar, mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí”.

“Hicimos lo mejor para mi familia y para mi futuro, así que creo que es una decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año, me preparé muy bien y si Dios quiere vamos a estar cerca”, completó Moreno, que se desempeñó los últimos dos años en Palmeiras luego de un gran paso por Racing.

Aníbal Moreno ante River en la serie de cuartos de final de la Libertadores 2025. (Foto: Getty).

Revisión médica y vuelta al trabajo

Este domingo, a primera hora, Aníbal Moreno se realizará la revisión médica y luego firmará su contrato con River. Se estima que para comienzo de la próxima semana se inserte en el grupo y se sume a los trabajos de pretemporada, los cuales comenzaron el pasado sábado en el River Camp, pero no por mucho tiempo ya que entre el 3 y el 18 de enero, la delegación del Millonario hará la preparación en San Martín de los Andes y luego habrá unos amistosos en Punta del Este.

