Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River aceptó las condiciones de Palmeiras y Aníbal Moreno será el segundo refuerzo en el mercado de pases: los detalles

Tras realizar una oferta formal y por la presión del futbolista, el Millonario y el Verdao acordaron el precio para concretar el traspaso.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Aníbal Moreno, futbolista de Palmeiras con la camiseta de River.
© Gemini IAAníbal Moreno, futbolista de Palmeiras con la camiseta de River.

Luego de enviar la oferta formal, River acaba de llegar a un acuerdo con Palmeiras para conseguir a su segundo refuerzo en este mercado de pases: Aníbal Moreno. De esta manera y con el objetivo puesto en un 2026 mucho más positivo que este 2025, Marcelo Gallardo sumará otra incorporación que apunta a elevar la jerarquía del plantel que tendrá a su disposición.

Ya van varios días desde el primer sondeo del Millonario hacia el conjunto brasileño, pero el cambio fue drástico. En primera instancia, la postura del Verdao era muy fuerte y no parecía bajar sus pretensiones, pero el volante se plantó y pidió ser vendido. Luego de eso, se desarrollaron un conjunto de sucesos que derivaron en esta noticia de último momento que ilusiona en Núñez.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, River y Palmeiras llegaron a un acuerdo por Aníbal Moreno. A falta de limar los últimos detalles burocráticos, la operación se cerrará en un monto alrededor de 7 millones de dólares por el 100% del pase. Así, el mediocampista central dejará Brasil y volverá a un gigante del fútbol argentino, pero esta vez al elenco rojiblanco.

Aníbal Moreno, mediocampista argentino durante su estadía en Palmeiras.

Aníbal Moreno, mediocampista argentino durante su estadía en Palmeiras.

Este sábado se reveló la oferta de 6 millones de dólares por la totalidad de la ficha y, apenas unas pocas horas más tarde, se concretó el acuerdo verbal entre los clubes. Aunque solo restan estipular unos pocos pormenores para sellar el pacto, son detalles ínfimos que no impedirían que llegue a buen puerto. Por ese motivo, River consiguió a su segundo refuerzo de cara al 2026.

Un dato importante a resaltar es que Moreno pidió ser vendido a River. Teniendo en cuenta que no es una pieza fundamental en Palmeiras y alterna titularidades con suplencias, el volante central quiere ser clave en un equipo protagonista y el Millonario cumple esas condiciones. Además, el mediocampista de 26 años tiene un objetivo en mente muy claro y va a ir en busca de cumplirlo…

Publicidad
Aníbal Moreno con la Selección Argentina. (Getty Images)

Aníbal Moreno con la Selección Argentina. (Getty Images)

Kylian Mbappé homenajeó a Cristiano Ronaldo al igualarlo en un histórico récord que poseía en Real Madrid

ver también

Kylian Mbappé homenajeó a Cristiano Ronaldo al igualarlo en un histórico récord que poseía en Real Madrid

La meta de Aníbal es simple pero difícil: sueña con disputar el Mundial 2026. Después de haber jugado un amistoso internacional con la Selección Argentina frente a Puerto Rico y haber tenido un buen desempeño en lo individual, el ex Racing se puso un nuevo desafío en mente. Pero para eso, debe estar mejor considerado por Lionel Scaloni y su arribo a River podría ser la clave.

DATOS CLAVE

  • River Plate y Palmeiras llegaron a un acuerdo total para que Aníbal Moreno se convierta en el segundo refuerzo de Marcelo Gallardo.
  • La transferencia se cerró en una cifra cercana a los 7 millones de dólares por el 100% del pase.
  • Tras la oferta de 6 millones, el Millonario estiró los números para satisfacer al Verdao y lograr el pacto definitivo.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Se conoció la oferta de River por Aníbal Moreno
River Plate

Se conoció la oferta de River por Aníbal Moreno

En Brasil admiten contactos entre Palmeiras y River por Aníbal Moreno
River Plate

En Brasil admiten contactos entre Palmeiras y River por Aníbal Moreno

Un futbolista citado por Lionel Scaloni define su futuro a meses del Mundial 2026
Selección Argentina

Un futbolista citado por Lionel Scaloni define su futuro a meses del Mundial 2026

En España afirman que Barcelona se entromete en el futuro de Dibu Martínez a seis meses del Mundial 2026
Fútbol europeo

En España afirman que Barcelona se entromete en el futuro de Dibu Martínez a seis meses del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo