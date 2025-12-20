River aceptó las condiciones de Palmeiras y Aníbal Moreno será el segundo refuerzo en el mercado de pases: los detalles

Luego de enviar la oferta formal, River acaba de llegar a un acuerdo con Palmeiras para conseguir a su segundo refuerzo en este mercado de pases: Aníbal Moreno. De esta manera y con el objetivo puesto en un 2026 mucho más positivo que este 2025, Marcelo Gallardo sumará otra incorporación que apunta a elevar la jerarquía del plantel que tendrá a su disposición.

Ya van varios días desde el primer sondeo del Millonario hacia el conjunto brasileño, pero el cambio fue drástico. En primera instancia, la postura del Verdao era muy fuerte y no parecía bajar sus pretensiones, pero el volante se plantó y pidió ser vendido. Luego de eso, se desarrollaron un conjunto de sucesos que derivaron en esta noticia de último momento que ilusiona en Núñez.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, River y Palmeiras llegaron a un acuerdo por Aníbal Moreno. A falta de limar los últimos detalles burocráticos, la operación se cerrará en un monto alrededor de 7 millones de dólares por el 100% del pase. Así, el mediocampista central dejará Brasil y volverá a un gigante del fútbol argentino, pero esta vez al elenco rojiblanco.

Aníbal Moreno, mediocampista argentino durante su estadía en Palmeiras.

Este sábado se reveló la oferta de 6 millones de dólares por la totalidad de la ficha y, apenas unas pocas horas más tarde, se concretó el acuerdo verbal entre los clubes. Aunque solo restan estipular unos pocos pormenores para sellar el pacto, son detalles ínfimos que no impedirían que llegue a buen puerto. Por ese motivo, River consiguió a su segundo refuerzo de cara al 2026.

Un dato importante a resaltar es que Moreno pidió ser vendido a River. Teniendo en cuenta que no es una pieza fundamental en Palmeiras y alterna titularidades con suplencias, el volante central quiere ser clave en un equipo protagonista y el Millonario cumple esas condiciones. Además, el mediocampista de 26 años tiene un objetivo en mente muy claro y va a ir en busca de cumplirlo…

Publicidad

Publicidad

Aníbal Moreno con la Selección Argentina. (Getty Images)

ver también Kylian Mbappé homenajeó a Cristiano Ronaldo al igualarlo en un histórico récord que poseía en Real Madrid

La meta de Aníbal es simple pero difícil: sueña con disputar el Mundial 2026. Después de haber jugado un amistoso internacional con la Selección Argentina frente a Puerto Rico y haber tenido un buen desempeño en lo individual, el ex Racing se puso un nuevo desafío en mente. Pero para eso, debe estar mejor considerado por Lionel Scaloni y su arribo a River podría ser la clave.

DATOS CLAVE

River Plate y Palmeiras llegaron a un acuerdo total para que Aníbal Moreno se convierta en el segundo refuerzo de Marcelo Gallardo.

para que Aníbal Moreno se convierta en el segundo refuerzo de Marcelo Gallardo. La transferencia se cerró en una cifra cercana a los 7 millones de dólares por el 100% del pase .

. Tras la oferta de 6 millones, el Millonario estiró los números para satisfacer al Verdao y lograr el pacto definitivo.

Publicidad