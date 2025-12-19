En Portugal sentencian que Benfica complica las negociaciones entre River y Prestianni

Con Fausto Vera abrochado, River no saca el pie del acelerador en el mercado de pases. Aunque, su andar empieza a mostrarse complicado por ciertas piedras que aparecen en el camino. Y la primera de ellas parece venir desde Portugal, por las dificultades que se le podrían presentar para contratar a Gianluca Prestianni desde Benfica.

El extremo surgido de Vélez es uno de los primeros nombres que el Millonario anotó en carpeta y por los que tendría decidido ir a fondo. Siendo imposible apuntar a la compra de su ficha, apuesta a realizar un esfuerzo grande y conseguir su llegada a través de un préstamo. Sin embargo, Benfica ya rechazó una primera oferta de una opción de compra de 5 millones de dólares, muestra una postura firme y desde la prensa local no transmiten optimismo.

“Benfica le cierra la puerta a River“, tituló el Diario A Bola, uno de los sitios más prestigiosos de la región, acerca de la propuesta inicial de River. El fundamento estaría en que la misma habría estado lejos de lo que pretende el club luso, al punto de catalogarlo como un movimiento que “no es negocio“.

El título de A Bola sobre las negociaciones entre Benfica y River por Prestianni.

Los pasos a seguir de River por Prestianni

De todas formas, en Núñez no bajan los brazos, y es por eso que tiene decidido enviar un segundo ofrecimiento por la figura de la Selección Argentina Sub 20. El monto de la opción de compra sería mayor, con el deseo de flexibilizar a un Benfica que priorizaría darle rodaje a su jugador en otro club del fútbol europeo.

Al tanto de ello, desde A Bola fueron sinceros y se mantuvieron en la línea de la cautela. “A menos que se produzca un cambio radical en las circunstancias actuales, algo que nadie prevé por el momento, la puerta está cerrada“, agregaron sobre la insistencia Millonaria.

Desde el lado del jugador, Prestianni se ve seducido por la posibilidad de llegar a River. Si bien no presionará, su deseo es poder llegar a Núñez y ser una pieza importante en el equipo de Marcelo Gallardo, cuestión que no viene sucediendo en Portugal: tan solo disputó 31 partidos desde su llegada, a comienzos de 2024, tiempo durante el cual marcó tres goles y brindó cuatro asistencias.

