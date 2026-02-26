Es tendencia:
Así recibió el Monumental a Marcelo Gallardo en su último partido como DT de River

El Muñeco saltó al campo de juego del Monumental por última vez. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

Marcelo Gallardo le puso fin a su segundo ciclo en River.
Marcelo Gallardo le puso fin a su segundo ciclo en River.

En una noche de emociones encontradas para el hincha, Marcelo Gallardo pisó el césped del Monumental por última vez como director técnico de River. Instantes antes de la salida de los equipos, el Muñeco fue completamente ovacionado por todo el estadio.

La reacción de la gente con el entrenador fue la opuesta a la que tuvo con la de los jugadores. Con la salida consumada, los simpatizantes se rompieron las manos aplaudiendo al gran responsable de la última etapa gloriosa del club en lo futbolístico.

Muñeeeeco, Muñeeeeeco“, empezó a sonar luego de la salida de los equipos. El DT, visiblemente emocionado, le devolvió el gesto a los hinchas. Casi a continuación, sonó “jugadores…”.

Casi una hora antes del pitazo inicial, la hinchada de River silbó a varios de los futbolistas que firmaron planilla. Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Marcos Acuña, Matías Viña, Paulo Díaz y Giuliano Galoppo fueron solo algunos de los reprobados cuando los mencionó la voz del estadio. Solo se salvaron los pibes Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Fausto Vera…

